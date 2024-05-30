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Фиорентина стала четвертой командой, проигравшей два еврокубковых финала подряд
И снова фиалки пропустили на последних минутах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Олимпиакос" одержал историческую для своей страны победу в финале Лиге конференций, переиграв "Фиорентину" со счетом 1:0. Для "фиалок" это уже второе подряд поражение в финале этого еврокубка: в прошлом году они уступили "Вест Хэму" (2:1). І
"Фиорентина" стала лишь четвертой командой, которая проиграла два еврокубковых финала подряд. До нее это делали в Лиге чемпионов "Ювентус" (поражения от "Боруссии" Дортмунд и "Реала" в 1997 и 1998 гг. соответственно), "Валенсия" (проигрыши от "Реала" и "Баварии" в 2000 и 2001 гг. соответственно) и в Лиге Европы "Бенфика" (португальцы уступили "Челси" и "Севилье" в 2013 и 2014 гг. соответственно).
Отметим, что "Фиорентина" также выступит в Лиге конференций в следующем сезоне.
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