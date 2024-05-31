Лига Конференций жива и причастна к большому футболу. Финал-2024 подтвердил это вновь

Наверное, не слишком разумно, и даже несколько жестоко ставить финал Лиги Конференций всего за три дня до финала Лиги Чемпионов. Тем не менее, третий клубный турнир Европы удался и вновь доказал свою состоятельность. Даже доказал, что его финалы следует переносить на стадионы, вмещающие гораздо больше 32-ух тысяч зрителей.

Эмоции, обсуждения, желание участников финала, их прессы и их болельщиков были запредельными. Как перед матчем, так и после него. Стадион и тренировочный комплекс "Фиорентины", на которых собрались зрители для просмотра матча на больших экранах, были заполнены до отказа. Ну а Афины и Пирей и вовсе стали огромным местом гуляний болельщиков "Олимпиакоса".

Ну и в итоге третий розыгрыш турнира вошел в историю. Впервые в истории какой-либо Еврокубок выиграла греческая команда. Представитель страны с 15-го места в Таблице Коэффициентов. А это дает надежду на успех всем малым по европейским меркам лигам и командам, всем андердогам и побуждает их чувствовать себя причастными к большому футболу.

Нынешний финал стал первым в истории для "Олимпиакоса" и вторым в истории Греции. Первым был финал Кубка Чемпионов-1970/71, проигранный "Панатинаикосом". И так получилось, что играли в среду в Афинах. Хотя и на стадионе врага - АЕКа и через три дня после громкой победы еще одного врага - "Пана" в баскетбольной Евролиге. То есть в неудобном окружении.

Полиция даже запретила шествие болельщиков "Оли" в районе стадиона и вообще перекрыла район, превратив его, как написали греческие СМИ, в "крепость". Включая вооружение для сбивания дронов, запрет на полеты на высоте менее 1500 метров. А на каждой трибуне находились не только полицейские, но и пожарные.

При этом избежать проколов не удалось. Фан-зона болельщиков "Фиорентины" оказалась пустой, скучной, жаркой площадью, и оттуда быстро ушли. Там ещё и потеряли ключи от комнаты сохранения багажа. Кроме того, болельщики "Олимпиакоса" скупили билеты на трибуны "Фиорентины" и во время матча устроили там стычки. Даже игроки "фиалок" полезли, поскольку там находились их семьи.

Тем не менее, финал удался и турнир удался. В плане драматизма и энтузиазма - уж точно.

Больше профессионалов

Заслужила ли Греция такую победу? Лига, в которой в нынешнем сезоне два месяца играли при закрытых трибунах из-за бесчинств болельщиков, арбитры объявляли бойкот из-за угроз в их адрес, из-за чего переносили тур? В которой финал Кубка игрался без болельщиков, и его арбитра все равно пришлось выводить под охраной полиции от игроков и даже президента одного из клубов?

Заслужил ли "Олимпиакос" такую победу? Команда, которую в сезоне 2023/24 тренировали три тренера, которой руководили три спортивных директора за последний год? Которая летом набрала кучу игроков и часть из них выбросила в январе, набрав новых? Причем часть из набранных в январе вообще не могли играть в Лиге Конференций?

В ноябре она получила 0:5 от "Фрайбурга". Уступила в группе Лиги Европы ему и "Вест Хэму" и обеспечила переход в Лигу Конференций лишь в последнем туре победой над "Бачкой Тополой".

Летом она взяла как раз качественного спортивного директора. Антонио Кордон много лет работал в "Вильярреале", затем работал в "Монако", а в Пирей приехал из "Бетиса". Однако осенью скандальный владелец "Олимпиакоса" Вангелис Маринакис купил португальский "Риу Аве" и назначил Кордона главным координатором своей империи, к которой также принадлежит "Ноттингем Форест".

На пост спортдира "Оли" пришёл Педру Алвеш из "Эшторила". Причем он зимой привел вовсе не игроков уровня "Эшторила". А Чикинью из "Бенфики", Кармо из "Спортинга", Хорту из "Браги", Наварро из "Порту". Игроков талантливых и желающих многое доказать после своих последних неудач. Первые двое стали важными игроками, играли в финале с первых минут, третий много помогал на замене.

В принципе, покупки "Форест" и "Риу Аве" пошли на пользу "Олимпиакосу". Болельщики "Оли" протестовали, считая, что их забросили, превратили в фарм-клуб "Фореста". Этим летом пришли трое арендованных оттуда (и провалились). Но в целом большее внимание буйного эксцентричного Маринакиса на английский клуб как раз оставило греческий сравнительно в покое.

Большее влияние в пирейском клубе получили главный советник Кристиан Карамбе и технический директор Дарко Ковачевич. Несомненно, известные вам имена, то есть профессионалы. И их влияние на успех трудно измерить, но нетрудно оценить как значительное.

Тренер на своём месте

Разумеется, наконец-то угадали и с тренером. Хосе Луис Мендилибар всегда был способен принести серьёзный прогресс на короткий период времени. На долгую дистанцию его уже совершенно не хватало. Потому и был уволен из "Севильи" через полгода после победы в Лиге Европы. Но ведь добыл эту победу, придя посреди сезона в разваленную команду. То же сделал и в Пирее.

"Я благодарю "Севилью" за увольнение, потому что это позволило мне построить свой проект в "Олимпиакосе".

"Фиорентина" казалась более готовой к успеху. Она проиграла финал Лиги Конференций год назад, но набралась опыта. Игроки, тренер Винченцо Итальяно постоянно говорили именно об опыте, об извлеченных уроках. Да и, в конце концов, клуб из Топ-5, здоровый (один из самых здоровых в финансовом плане в Италии), спокойный, без долгов и проблем с ликвидностью. На третий год работы тренера.

Итальяно, одна из восходящих звёзд итальянского тренерского цеха, построил интересную команду. Играющую в совсем не итальянский футбол, а скорее в испанский. С огромными процентами владения мячом, игрой в короткий пас, постоянным желанием доминировать. Она первая в турнире по забитым - 25 в 15-ти матчах.

Она ещё и постоянно проявляла характер. Ещё в августе избежала дополнительного времени в Квалификации, забив на 90-ой минуте. В 1/8 победила хайфский "Маккаби" на выезде благодаря голу на 95-ой (4:3, а дома 1:1), в четвертьфинале "Викторию Пльзень" - в дополнительное время. В полуфинале против "Брюгге" (3:2, 1:1) забила дома на 91-ой минуте и в гостях на 85-ой.

Впрочем, в финале характер закончился. Везение закончилось. Пожалуй, логично, ведь все эти выцарапанные в концовке матчи (а все три победы в плей-офф были ещё и добыты в численном большинстве) означали невысокий запас прочности, неспособность обеспечить результат уверенно, заранее.

"Олимпиакос" поначалу также выцарапывал. Дважды 1:0 над "Ференцварошем", 1:4 дома от тель-авивского "Маккаби" и 4:1 в гостях, а затем 6:1 в овертайме, победа в серии пенальти над "Фенербахче" Но ведь в полуфинале разнес "Астон Виллу", главного фаворита турнира, с 4:2 в гостях и 2:0 дома.

А в финале он заставил "Фиорентину" играть не в свой футбол - длинными мячами, не владея мячом намного больше, чем он сам. Высоко прессинговал её, как любит, при этом играя довольно осторожно и собранно. По ударам по воротам "Оли" проиграл со счетом 6:17, но по игре такой разницы не было заметно.

В фильме об успехе "Оли", который успели снять ещё до финала, игрок команды Гиоргиос Масурас рассказал: "Мендилибар с первого же момента отказался от своего эго ради команды. Каждый игрок с ним чувствовал себя важным". Перед этим же финалом рассказывали, что он пытался сохранять как можно более привычную атмосферу, не нагнетать. "Мне нравится видеть игроков счастливыми на тренировках".

Наставник пирейцев также заявил, что нужно сохранять спокойствие и играть как обычный матч. В то время, как Итальяно говорил подопечным играть как последний матч в карьере и победить для скончавшегося в марте Генерального директора Джо Бароне. Такая ноша оказалась слишком тяжелой для игроков "Фиорентины".

История навалилась на "Фиорентину" с пятым проигранным финалом Еврокубков из шести, и во Флоренции говорят и пишут, что возвращаются к привычному состоянию - к страданиям.

Также сыграла разница в форвардах. Нападающие "Фиорентины" известны своей крайне низкой реализацией. Белотти, Куаме, Бельтран и Нзола с 19-го февраля вместе забили во всех турнирах лишь семь мячей. При том, что команда отыграла 21 матч. В финале шансы у атаки "фиалок" были, но удары по воротах выходили неуклюжими. Чему никто, кто знаком с этими игроками, не удивился.

А вот греки раскопали алмаз. Ныне 30-летний Аюб Эль Кааби девять лет назад не имел контрактов с профессиональными клубами и был вынужден работать плотником, ещё семь лет назад играл лишь за клубы низших лиг Марокко. В Еврокубках дебютировал в нынешнем сезоне. И сразу же забил 16 мячей. Забил пять из шести голов в ворота "Астон Виллы" и победный в финале.

Причем в финале, после 115-ти откровенно плохих минут, с защитником на плече во вратарской площадке в падении, он вставил голову и протолкнул мяч в ворота. Как и должен делать настоящий форвард. Такого "Фиорентине" после ухода Душана Влаховича зимой 2022-го года катастрофически не хватает.

На вопрос, как собирается останавливать Эль Кааби, Итальяно ответил, что привез цепи и замки. В итоге и их не хватило.

"Львы Мендилибара не позволили призракам прошлого вернуться, " - слова греческих СМИ. "Они были безэмоциональными, циничными, готовыми к цели. Эпическое, неповторимое, уникальное достижение. От золота сборной-2004 до золота-2024. "Олимпиакос" в футбольном раю. После всего, что пережил в этом сезоне, мы будто попали в параллельную Вселенную. Лучший сценарий фильма в истории".

Фото - Olympiacos.org, ANSA