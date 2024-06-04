В Полесье рассказали, где команда будет проводить еврокубковые матчи

Вице-президент " Полесья " Владимир Тесля рассказал, где команда в следующем сезоне планирует проводить еврокубковые матчи .

– Почему местом проведения домашних матчей еврокубков вы выбрали именно Польшу и город Плоцк?

– Плоцк – это город-побратим Житомира. Это первое, что пришло в голову. Но есть еще несколько вариантов, мы их рассматриваем, потому что стадион должен проходить требования под еврокубки. Комиссия сейчас это все рассматривает в таком экспресс-режиме, времени нет, нужно уже подавать заявки, на какой арене будем играть. Группа работает.

Думаю, на следующей неделе точно определимся со стадионом. Нам же нужны поля для подготовки, база, все эти тренировочные моменты. Сказать 100% я сейчас не могу, что мы играть на этой арене. Однако она является одним из базовых вариантов.