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Полесье получило сертификат от УЕФА на участие в еврокубках

Лига конференций

Команда дебютирует в еврокубках

Полесье получило сертификат от УЕФА на участие в еврокубках

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Новина українською

"Полесье" получило от УЕФА официальный аттестат о допуске команды к участию в еврокубках и в чемпионате УПЛ сезона 2024/2025.

"Сегодня мы получили официальные документы, позволяющие нам участвовать в чемпионате и еврокубках в ближайшем сезоне. Безусловно, получение аттестата на матчи Лиги Конференций – историческое и незаурядное событие нашего клуба и всего Житомира. В прошлом сезоне мы хорошо поработали на всех уровнях для попадания в еврокубки. Я рад, что все формальности уже позади, теперь остается успешно стартовать", - заявил генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский.

Напомним, что "Полесье" по итогам минувшего сезона заняло 5-е место в турнирной таблице УПЛ и в следующем сезоне дебютирует в еврокубках – квалификации Лиги конференций.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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