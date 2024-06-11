Полесье получило сертификат от УЕФА на участие в еврокубках

" Полесье " получило от УЕФА официальный аттестат о допуске команды к участию в еврокубках и в чемпионате УПЛ сезона 2024/2025.

"Сегодня мы получили официальные документы, позволяющие нам участвовать в чемпионате и еврокубках в ближайшем сезоне. Безусловно, получение аттестата на матчи Лиги Конференций – историческое и незаурядное событие нашего клуба и всего Житомира. В прошлом сезоне мы хорошо поработали на всех уровнях для попадания в еврокубки. Я рад, что все формальности уже позади, теперь остается успешно стартовать", - заявил генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский.

Напомним, что "Полесье" по итогам минувшего сезона заняло 5-е место в турнирной таблице УПЛ и в следующем сезоне дебютирует в еврокубках – квалификации Лиги конференций.