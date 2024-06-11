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Полесье получило сертификат от УЕФА на участие в еврокубках
Команда дебютирует в еврокубках
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"Сегодня мы получили официальные документы, позволяющие нам участвовать в чемпионате и еврокубках в ближайшем сезоне. Безусловно, получение аттестата на матчи Лиги Конференций – историческое и незаурядное событие нашего клуба и всего Житомира. В прошлом сезоне мы хорошо поработали на всех уровнях для попадания в еврокубки. Я рад, что все формальности уже позади, теперь остается успешно стартовать", - заявил генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский.
Напомним, что "Полесье" по итогам минувшего сезона заняло 5-е место в турнирной таблице УПЛ и в следующем сезоне дебютирует в еврокубках – квалификации Лиги конференций.
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