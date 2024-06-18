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Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК: одна команда влияет на перспективы Днепра-1
Интересна судьба Жальгириса
Getty Images / Global Images Ukraine
После жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, будет проведена жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. Это первые еврокубковые действия нового сезона (2024/25).
В жеребьевке будут фигурировать 50 команд. Они будут разделены на две группы по 25 – сеяные и не сеяные. Сформируются 25 игровых пар, победители которых пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, а проигравшие попрощаются с еврокубками.
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Для Украины в этом раунде представляет интерес "Жальгирис" (Литва) – это команда, которая имеет более высокий личный рейтинг, чем "Днепр-1". Вылет "Жальгириса" в первом или втором квалификационном раунде Лиги конференций может поднять "Днепр-1" на одну позицию в очереди на посев раунда плей-офф отбора Лиги конференций.
Жеребьевка состоится в 17:00.
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