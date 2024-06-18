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Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК: одна команда влияет на перспективы Днепра-1

Лига конференций

Интересна судьба Жальгириса

Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК: одна команда влияет на перспективы Днепра-1

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, будет проведена жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. Это первые еврокубковые действия нового сезона (2024/25).

В жеребьевке будут фигурировать 50 команд. Они будут разделены на две группы по 25 – сеяные и не сеяные. Сформируются 25 игровых пар, победители которых пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, а проигравшие попрощаются с еврокубками.

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Для Украины в этом раунде представляет интерес "Жальгирис" (Литва) – это команда, которая имеет более высокий личный рейтинг, чем "Днепр-1". Вылет "Жальгириса" в первом или втором квалификационном раунде Лиги конференций может поднять "Днепр-1" на одну позицию в очереди на посев раунда плей-офф отбора Лиги конференций.

Участники жеребьевки – сеяные и не сеяные:

Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК: одна команда влияет на перспективы Днепра-1 - изображение 1

Жеребьевка состоится в 17:00.

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Первый квалификационный раунд Лига конференций
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
18.06.2024 в 12:05
какие перспективы у днепр-1.никаких.
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Комментарии 3
tekutiev (донецк,Украина)
18.06.2024 в 12:05
какие перспективы у днепр-1.никаких.
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0
0
avatar
Moro (Київ)
18.06.2024 в 12:42
як і в усього українського "футболу"
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жека-киев (биг виладж)
18.06.2024 в 11:50
Дніпру, ще до раунду плей оф, треба дійти
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