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Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК
Сформированы 25 пар
Getty Images / Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. В раунде примут участие 50 команд, которые были разбиты на 25 пар.
Матчи состоятся 11 и 18 июля. Победители выйдут во второй квалификационный раунд, в котором своих соперников ждут команды УПЛ СК "Днепр-1" и "Полесье".
Для Украины в этом раунде представляет интерес "Жальгирис" (Литва) - это команда, которая имеет более высокий личный рейтинг, чем "Днепр-1". Вылет "Жальгириса" в первом или втором квалификационном раунде Лиги конференций может поднять "Днепр-1" на одну позицию в очереди на посев раунда плей-офф отбора Лиги конференций. В первом раунде "Жальгирис" сыграет с финской командой "ВПС".
Результаты жеребьевки:
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