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Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛК. Своих соперников узнают Днепр-1 и Полесье

Лига конференций

Один наш клуб сеяный, второй – нет

Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛК. Своих соперников узнают Днепр-1 и Полесье

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

Новина українською

Девятнадцатого июня, в среду, состоится второй квалификационный раунд Лиги конференций. Своих соперников, в частности, узнают и представители Украины – "Днепр-1" и "Полесье".

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Всего в жеребьевке будут фигурировать 98 команд / игровых пар. Они разделены на два пути – Основной путь и Путь чемпионов. На каждом пути, в свою очередь, команды будут разделены на две группы по рейтингу – сеяные и не сеяные.

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"Днепр-1" и "Полесье" будут на Основном пути. "Днепр-1" – в посеве, "Полесье" – вне посева.

Основной путь

Потенциальные соперники "Днепра-1":

  • "Ботев", ЦСКА 1948, "Черно Море" (все – Болгария);
  • "Зира", "Сабах", "Сумгаит" (все – Азербайджан);
  • "Клифтонвилл"; "Крузейдерс" (все – Северная Ирландия);
  • "Дерри Сити", "Сент-Патрикс" (все – Ирландия);
  • "Ла Фиорита"; "Тре Пенне" (все - Сан-Марино);
  • "Эльфсборг", "Хеккен" (все – Швеция);
  • "Влажния, "Тирана" (все – Албания);
  • "Зимбру", "Милсами" (все – Молдова);
  • "Бранн", "Тромсе" (все – Норвегия);
  • "Левадия", "Пайде" (все – Эстония);
  • "Дрита", "Ллапи" (все – Косово);
  • "Интер Клуб д'Эскальдес" (Андорра);
  • "Академия Пушкаша" (Венгрия);
  • "Слима Вондерерс" (Мальта);
  • "Раднички 1923" (Сербия);
  • "Сент-Джозеф" (Гибралтар);
  • "Ружомберок" (Словакия);
  • ХБ Торсхавн (Фарерские острова);
  • "Трансинвест" (Литва);
  • "Коннас Кей" (Уэльс);
  • "Сабуртало" (Грузия);
  • "Прогресс" (Люксембург);
  • "Шленск" (Польша);
  • "Корвинул" (Румыния);
  • "Сараево" (Босния и Герцеговина);
  • "Урарту" (Армения);
  • "Лиепая" (Латвия);
  • "Ильвес" (Финляндия).

Потенциальные соперники "Полесья":

  • "Маккаби" (Хайфа), "Хапоэль" (Беер-Шева) (все – Израиль);
  • АЕК (Ларнака), "Омония" (все – Кипр);
  • "Брондбю", "Копенгаген" (все – Дания);
  • ДАК, "Спартак" (Трнава) (все – Словакия);
  • "Санкт-Галлен", "Цюрих" (все – Швейцария);
  • "Университатя", ЧФР (все – Румыния);
  • "Баник", "Млада" (все – Чехия);
  • "Осиек", "Хайдук" (все – Хорватия);
  • "Витория Гимарайнш" (Португалия);
  • "Арарат-Армения" (Армения);
  • "Динамо" (Тбилиси, Грузия);
  • Б36 Торсхавн (Фарерские острова);
  • АЕК (Афины, Греция);
  • "Башакшехир" (Турция);
  • "Брейдаблик" (Исландия);
  • "Будучность" (Черногория);
  • "Го Ахед Иглс" (Нидерланды);
  • "Сент-Мирен" (Шотландия);
  • "Юргорден" (Швеция);
  • "Дюделанж" (Люксембург);
  • "Фехервар" (Венгрия);
  • "Жальгирис" (Литва);
  • "Партизани" (Албания);
  • "Шкендия" (Северная Македония);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина);
  • "Олимпия" (Словения);
  • "Линфилд" (Северная Ирландия);
  • "Аустрия" (Австрия);
  • "Астана" (Казахстан);
  • "Вадуц" (Лихтенштейн);
  • КуПС (Финляндия);
  • "Легия" (Польша);
  • "Гент" (Бельгия);
  • "Рига" (Латвия).

Кроме украинских команд, нас интересуют представители трех наших конкурентов в Таблице коэффициентов – Хорватии, Польши и Сербии. Это: "Раднички 1923", "Шленск", "Осиек", "Хайдук", "Легия".

"Копенгаген" – конкурент "Шахтера" в борьбе за самое высокое место в рейтинге клубов среди представителей стран, которые идут не в топ-10 Таблицы коэффициентов (даст шансы на прямой выход в основной этап Лиги чемпионов 2025/26).

Пятнадцать команд, которые имеют более высокий индивидуальный рейтинг, чем у "Днепра-1", мешают днепрянам в процессе посева в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Выгодно, чтобы эти команды вылетали. Это: "Копенгаген" (Дания), "Гент" (Бельгия), "Бакашкшехир" (Турция), ЧФР (Румыния), "Легия" (Польша), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль), "Юргорден" (Швеция), "Го Ахед Иглс" (Нидерланды); "Омония" (Кипр), "Жальгирис" (Литва), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "Астана" (Казахстан), "Рига" (Латвия), "Олимпия" (Словения).

Непосредственно перед жеребьевкой все соперники будут разбиты на мини-группы по пять-шесть команд.

Путь чемпионов

На Пути чемпионов будут соревноваться двенадцать команд. Во время жеребьевки они будут разделены на две группы (сеяные и не сеяные), а затем сформируют шесть игровых пар.

Второй квалификационный раунд Лиги конференций на Пути чемпионов – это неудачники первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Таких неудачников – четырнадцать, а играть во втором раунде квалификации Лиги конференций будут двенадцать команд. Следовательно, два участника из 14-ти, которые вылетят из первого круга отбора Лиги чемпионов, автоматически окажутся в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Определится жребием.

Сеяные:

  • "Динамо" (Батуми, Грузия);
  • "Целье" (Словения);
  • "Хамрун Спартнас" (Мальта);
  • "Ларн" (Северная Ирландия);
  • "Динамо" (Минск, Беларусь);
  • "Паневежис" (Литва).

Не сеяные:

  • "Струга" (Северная Македония);
  • "Дифферданж" (Люксембург);
  • "Дечич" (Черногория);
  • "Эгнатия" (Албания);
  • "УЭ Санта-Колома" (Андорра);
  • "Виртус" (Сан-Марино).

Команды, статус которых не определен:

  • "Ордабасы" (Казахстан);
  • "Викингур" (Исландия).

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится в 15:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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