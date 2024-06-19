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Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛК. Своих соперников узнают Днепр-1 и Полесье
Один наш клуб сеяный, второй – нет
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
Девятнадцатого июня, в среду, состоится второй квалификационный раунд Лиги конференций. Своих соперников, в частности, узнают и представители Украины – "Днепр-1" и "Полесье".
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Всего в жеребьевке будут фигурировать 98 команд / игровых пар. Они разделены на два пути – Основной путь и Путь чемпионов. На каждом пути, в свою очередь, команды будут разделены на две группы по рейтингу – сеяные и не сеяные.
"Днепр-1" и "Полесье" будут на Основном пути. "Днепр-1" – в посеве, "Полесье" – вне посева.
Основной путь
- "Ботев", ЦСКА 1948, "Черно Море" (все – Болгария);
- "Зира", "Сабах", "Сумгаит" (все – Азербайджан);
- "Клифтонвилл"; "Крузейдерс" (все – Северная Ирландия);
- "Дерри Сити", "Сент-Патрикс" (все – Ирландия);
- "Ла Фиорита"; "Тре Пенне" (все - Сан-Марино);
- "Эльфсборг", "Хеккен" (все – Швеция);
- "Влажния, "Тирана" (все – Албания);
- "Зимбру", "Милсами" (все – Молдова);
- "Бранн", "Тромсе" (все – Норвегия);
- "Левадия", "Пайде" (все – Эстония);
- "Дрита", "Ллапи" (все – Косово);
- "Интер Клуб д'Эскальдес" (Андорра);
- "Академия Пушкаша" (Венгрия);
- "Слима Вондерерс" (Мальта);
- "Раднички 1923" (Сербия);
- "Сент-Джозеф" (Гибралтар);
- "Ружомберок" (Словакия);
- ХБ Торсхавн (Фарерские острова);
- "Трансинвест" (Литва);
- "Коннас Кей" (Уэльс);
- "Сабуртало" (Грузия);
- "Прогресс" (Люксембург);
- "Шленск" (Польша);
- "Корвинул" (Румыния);
- "Сараево" (Босния и Герцеговина);
- "Урарту" (Армения);
- "Лиепая" (Латвия);
- "Ильвес" (Финляндия).
- "Маккаби" (Хайфа), "Хапоэль" (Беер-Шева) (все – Израиль);
- АЕК (Ларнака), "Омония" (все – Кипр);
- "Брондбю", "Копенгаген" (все – Дания);
- ДАК, "Спартак" (Трнава) (все – Словакия);
- "Санкт-Галлен", "Цюрих" (все – Швейцария);
- "Университатя", ЧФР (все – Румыния);
- "Баник", "Млада" (все – Чехия);
- "Осиек", "Хайдук" (все – Хорватия);
- "Витория Гимарайнш" (Португалия);
- "Арарат-Армения" (Армения);
- "Динамо" (Тбилиси, Грузия);
- Б36 Торсхавн (Фарерские острова);
- АЕК (Афины, Греция);
- "Башакшехир" (Турция);
- "Брейдаблик" (Исландия);
- "Будучность" (Черногория);
- "Го Ахед Иглс" (Нидерланды);
- "Сент-Мирен" (Шотландия);
- "Юргорден" (Швеция);
- "Дюделанж" (Люксембург);
- "Фехервар" (Венгрия);
- "Жальгирис" (Литва);
- "Партизани" (Албания);
- "Шкендия" (Северная Македония);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина);
- "Олимпия" (Словения);
- "Линфилд" (Северная Ирландия);
- "Аустрия" (Австрия);
- "Астана" (Казахстан);
- "Вадуц" (Лихтенштейн);
- КуПС (Финляндия);
- "Легия" (Польша);
- "Гент" (Бельгия);
- "Рига" (Латвия).
Кроме украинских команд, нас интересуют представители трех наших конкурентов в Таблице коэффициентов – Хорватии, Польши и Сербии. Это: "Раднички 1923", "Шленск", "Осиек", "Хайдук", "Легия".
"Копенгаген" – конкурент "Шахтера" в борьбе за самое высокое место в рейтинге клубов среди представителей стран, которые идут не в топ-10 Таблицы коэффициентов (даст шансы на прямой выход в основной этап Лиги чемпионов 2025/26).
Пятнадцать команд, которые имеют более высокий индивидуальный рейтинг, чем у "Днепра-1", мешают днепрянам в процессе посева в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Выгодно, чтобы эти команды вылетали. Это: "Копенгаген" (Дания), "Гент" (Бельгия), "Бакашкшехир" (Турция), ЧФР (Румыния), "Легия" (Польша), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль), "Юргорден" (Швеция), "Го Ахед Иглс" (Нидерланды); "Омония" (Кипр), "Жальгирис" (Литва), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "Астана" (Казахстан), "Рига" (Латвия), "Олимпия" (Словения).
Непосредственно перед жеребьевкой все соперники будут разбиты на мини-группы по пять-шесть команд.
Путь чемпионов
На Пути чемпионов будут соревноваться двенадцать команд. Во время жеребьевки они будут разделены на две группы (сеяные и не сеяные), а затем сформируют шесть игровых пар.
Второй квалификационный раунд Лиги конференций на Пути чемпионов – это неудачники первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Таких неудачников – четырнадцать, а играть во втором раунде квалификации Лиги конференций будут двенадцать команд. Следовательно, два участника из 14-ти, которые вылетят из первого круга отбора Лиги чемпионов, автоматически окажутся в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Определится жребием.
- "Динамо" (Батуми, Грузия);
- "Целье" (Словения);
- "Хамрун Спартнас" (Мальта);
- "Ларн" (Северная Ирландия);
- "Динамо" (Минск, Беларусь);
- "Паневежис" (Литва).
- "Струга" (Северная Македония);
- "Дифферданж" (Люксембург);
- "Дечич" (Черногория);
- "Эгнатия" (Албания);
- "УЭ Санта-Колома" (Андорра);
- "Виртус" (Сан-Марино).
- "Ордабасы" (Казахстан);
- "Викингур" (Исландия).
Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится в 15:00.
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