Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛК. Своих соперников узнают Днепр-1 и Полесье

Девятнадцатого июня, в среду, состоится второй квалификационный раунд Лиги конференций. Своих соперников, в частности, узнают и представители Украины – "Днепр-1" и "Полесье".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего в жеребьевке будут фигурировать 98 команд / игровых пар. Они разделены на два пути – Основной путь и Путь чемпионов. На каждом пути, в свою очередь, команды будут разделены на две группы по рейтингу – сеяные и не сеяные.

Читайте также Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК

"Днепр-1" и "Полесье" будут на Основном пути. "Днепр-1" – в посеве, "Полесье" – вне посева.

Основной путь

Потенциальные соперники "Днепра-1":

"Ботев", ЦСКА 1948, "Черно Море" (все – Болгария);

"Зира", "Сабах", "Сумгаит" (все – Азербайджан);

"Клифтонвилл"; "Крузейдерс" (все – Северная Ирландия);

"Дерри Сити", "Сент-Патрикс" (все – Ирландия);

"Ла Фиорита"; "Тре Пенне" (все - Сан-Марино);

"Эльфсборг", "Хеккен" (все – Швеция);

"Влажния, "Тирана" (все – Албания);

"Зимбру", "Милсами" (все – Молдова);

"Бранн", "Тромсе" (все – Норвегия);

"Левадия", "Пайде" (все – Эстония);

"Дрита", "Ллапи" (все – Косово);

"Интер Клуб д'Эскальдес" (Андорра);

"Академия Пушкаша" (Венгрия);

"Слима Вондерерс" (Мальта);

"Раднички 1923" (Сербия);

"Сент-Джозеф" (Гибралтар);

"Ружомберок" (Словакия);

ХБ Торсхавн (Фарерские острова);

"Трансинвест" (Литва);

"Коннас Кей" (Уэльс);

"Сабуртало" (Грузия);

"Прогресс" (Люксембург);

"Шленск" (Польша);

"Корвинул" (Румыния);

"Сараево" (Босния и Герцеговина);

"Урарту" (Армения);

"Лиепая" (Латвия);

"Ильвес" (Финляндия).

Потенциальные соперники "Полесья":

"Маккаби" (Хайфа), "Хапоэль" (Беер-Шева) (все – Израиль);

АЕК (Ларнака), "Омония" (все – Кипр);

"Брондбю", "Копенгаген" (все – Дания);

ДАК, "Спартак" (Трнава) (все – Словакия);

"Санкт-Галлен", "Цюрих" (все – Швейцария);

"Университатя", ЧФР (все – Румыния);

"Баник", "Млада" (все – Чехия);

"Осиек", "Хайдук" (все – Хорватия);

"Витория Гимарайнш" (Португалия);

"Арарат-Армения" (Армения);

"Динамо" (Тбилиси, Грузия);

Б36 Торсхавн (Фарерские острова);

АЕК (Афины, Греция);

"Башакшехир" (Турция);

"Брейдаблик" (Исландия);

"Будучность" (Черногория);

"Го Ахед Иглс" (Нидерланды);

"Сент-Мирен" (Шотландия);

"Юргорден" (Швеция);

"Дюделанж" (Люксембург);

"Фехервар" (Венгрия);

"Жальгирис" (Литва);

"Партизани" (Албания);

"Шкендия" (Северная Македония);

"Зрински" (Босния и Герцеговина);

"Олимпия" (Словения);

"Линфилд" (Северная Ирландия);

"Аустрия" (Австрия);

"Астана" (Казахстан);

"Вадуц" (Лихтенштейн);

КуПС (Финляндия);

"Легия" (Польша);

"Гент" (Бельгия);

"Рига" (Латвия).

Кроме украинских команд, нас интересуют представители трех наших конкурентов в Таблице коэффициентов – Хорватии, Польши и Сербии. Это: "Раднички 1923", "Шленск", "Осиек", "Хайдук", "Легия".

"Копенгаген" – конкурент "Шахтера" в борьбе за самое высокое место в рейтинге клубов среди представителей стран, которые идут не в топ-10 Таблицы коэффициентов (даст шансы на прямой выход в основной этап Лиги чемпионов 2025/26).

Пятнадцать команд, которые имеют более высокий индивидуальный рейтинг, чем у "Днепра-1", мешают днепрянам в процессе посева в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Выгодно, чтобы эти команды вылетали. Это: "Копенгаген" (Дания), "Гент" (Бельгия), "Бакашкшехир" (Турция), ЧФР (Румыния), "Легия" (Польша), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль), "Юргорден" (Швеция), "Го Ахед Иглс" (Нидерланды); "Омония" (Кипр), "Жальгирис" (Литва), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "Астана" (Казахстан), "Рига" (Латвия), "Олимпия" (Словения).

Непосредственно перед жеребьевкой все соперники будут разбиты на мини-группы по пять-шесть команд.

Путь чемпионов

На Пути чемпионов будут соревноваться двенадцать команд. Во время жеребьевки они будут разделены на две группы (сеяные и не сеяные), а затем сформируют шесть игровых пар.

Второй квалификационный раунд Лиги конференций на Пути чемпионов – это неудачники первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Таких неудачников – четырнадцать, а играть во втором раунде квалификации Лиги конференций будут двенадцать команд. Следовательно, два участника из 14-ти, которые вылетят из первого круга отбора Лиги чемпионов, автоматически окажутся в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Определится жребием.

Сеяные:

"Динамо" (Батуми, Грузия);

"Целье" (Словения);

"Хамрун Спартнас" (Мальта);

"Ларн" (Северная Ирландия);

"Динамо" (Минск, Беларусь);

"Паневежис" (Литва).

Не сеяные:

"Струга" (Северная Македония);

"Дифферданж" (Люксембург);

"Дечич" (Черногория);

"Эгнатия" (Албания);

"УЭ Санта-Колома" (Андорра);

"Виртус" (Сан-Марино).

Команды, статус которых не определен:

"Ордабасы" (Казахстан);

"Викингур" (Исландия).

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится в 15:00.