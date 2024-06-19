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Соперники для Днепра-1 и Полесья. ВИДЕОтрансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги конференций
Жеребьевка Лиги конференций: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 19.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: СК Дніпро-1
В швейцарском Ньоне в среду, 19-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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На этой стадии представлены две украинские команды – "Днепр-1" и "Полесье". Они узнают своих соперников в процессе этой жеребьевки.
Обо всех деталях, потенциальных соперниках наших и всех участниках жеребьевки – по ссылке.
Читайте такжеЖеребьевка второго квалификационного раунда ЛК. Своих соперников узнают Днепр-1 и Полесье
Начало процедуры – в 15:00.
Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. 15:00
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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