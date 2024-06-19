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Многократный чемпион Словении и клуб с украинским спортдиром. Известны потенциальные соперники Полесья в квалификации ЛК

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Круг сузился до пяти

Многократный чемпион Словении и клуб с украинским спортдиром. Известны потенциальные соперники Полесья в квалификации ЛК

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда в котором примут участие клубы УПЛ "Днепр-1" и "Полесье".

Читайте такжеЖеребьевка второго квалификационного раунда ЛК. Своих соперников узнают Днепр-1 и Полесье

Утром украинские клубы были распределены по группам из пяти команд/пар, чтобы ускорить процедуру жребия. Несеяное "Полесье" попало в группу 5 и получило следующий список потенциальных соперников:

  • "Баник" Острава (Чехия)
  • "ДАК 1904" Дунайская Стреда (Словакия)
  • "Олимпия" Любляна (Словения)
  • "Рига ФК" (Латвия)
  • "ВВС" (Финляндия) – "Жальгирис" (Литва).

Жеребьевка начнется в 15:00.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Сапожников
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