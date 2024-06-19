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Многократный чемпион Словении и клуб с украинским спортдиром. Известны потенциальные соперники Полесья в квалификации ЛК
Круг сузился до пяти
Фото: ФК Полісся
Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда в котором примут участие клубы УПЛ "Днепр-1" и "Полесье".
Читайте такжеЖеребьевка второго квалификационного раунда ЛК. Своих соперников узнают Днепр-1 и Полесье
Утром украинские клубы были распределены по группам из пяти команд/пар, чтобы ускорить процедуру жребия. Несеяное "Полесье" попало в группу 5 и получило следующий список потенциальных соперников:
- "Баник" Острава (Чехия)
- "ДАК 1904" Дунайская Стреда (Словакия)
- "Олимпия" Любляна (Словения)
- "Рига ФК" (Латвия)
- "ВВС" (Финляндия) – "Жальгирис" (Литва).
Жеребьевка начнется в 15:00.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Сапожников
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