Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представители Венгрии и Болгарии. Известны потенциальные соперники Днепра-1 в квалификации ЛК
Экзотические страны и не только
Фото: СК Дніпро-1
Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда в котором примут участие клубы УПЛ "Днепр-1" и "Полесье".
Читайте такжеЖеребьевка второго квалификационного раунда ЛК. Своих соперников узнают Днепр-1 и Полесье
Утром украинские клубы были распределены по группам из пяти команд/пар, чтобы ускорить процедуру жребия. Сеяный СК "Днепр-1" попал в группу 4 и получил следующий список потенциальных соперников:
- "Шяуляй" (Литва) – "Левадия" Таллинн (Эстония)
- "Браво" (Словения) – "Коннахс-Куэй Номадс" (Уэльс)
- "Академия Пушкаша" (Венгрия)
- "ЦСКА 1948" (Болгария)
- "Слима Вондерерс" (Мальта)
Жеребьевка начнется в 15:00.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Журналист о Тлумаке: Человек все сделал, чтобы исчезла Волынь, затем перешел в Карпаты
- Драма на последних минутах. Португалия - Чехия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Беланов: Если наших нынешних сборников не заводит чемпионат Европы, то вы меня извините
- Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн