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Представители Венгрии и Болгарии. Известны потенциальные соперники Днепра-1 в квалификации ЛК

Лига конференций
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Экзотические страны и не только

Представители Венгрии и Болгарии. Известны потенциальные соперники Днепра-1 в квалификации ЛК

Фото: СК Дніпро-1

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Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда в котором примут участие клубы УПЛ "Днепр-1" и "Полесье".

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Утром украинские клубы были распределены по группам из пяти команд/пар, чтобы ускорить процедуру жребия. Сеяный СК "Днепр-1" попал в группу 4 и получил следующий список потенциальных соперников:

  • "Шяуляй" (Литва) – "Левадия" Таллинн (Эстония)
  • "Браво" (Словения) – "Коннахс-Куэй Номадс" (Уэльс)
  • "Академия Пушкаша" (Венгрия)
  • "ЦСКА 1948" (Болгария)
  • "Слима Вондерерс" (Мальта)

Жеребьевка начнется в 15:00.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Сапожников
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