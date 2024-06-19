  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Словенский гранд и представитель Венгрии. Стали известны соперники Днепра-1 и Полесья в квалификации Лиги конференции
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Словенский гранд и представитель Венгрии. Стали известны соперники Днепра-1 и Полесья в квалификации Лиги конференции

Лига конференций
Обновлено

Соперники украинцев

Словенский гранд и представитель Венгрии. Стали известны соперники Днепра-1 и Полесья в квалификации Лиги конференции

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

19 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Своих соперников, в частности, узнали две украинские команды. "Днепр-1" сыграет против венгерской "Академия Пушкаша" (первая игра - дома), "Полесье" - со словенской "Олимпией" (первая встреча - на выезде).

Первые поединки пройдут 25 июля, ответные матчи - 1 августа.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего в жеребьевке будут фигурировать 98 команд / игровых пар. Они разделены на два пути - Основной путь и Путь чемпионов. На каждом пути, в свою очередь, команды будут разделены на две группы по рейтингу - сеяные и несеяные.

"Днепр-1" и "Полесье" были на Основном пути. "Днепр-1" - в посеве, "Полесье" - вне посева.

По теме
yellow-arrow
С командой-открытием прошлого сезона ЛЧ. Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций
yellow-arrow
Соперники для Днепра-1 и Полесья. ВИДЕОтрансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги конференций
yellow-arrow
Представители Венгрии и Болгарии. Известны потенциальные соперники Днепра-1 в квалификации ЛК
Второй квалификационный раунд Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlapa (Киев)
19.06.2024 в 15:50
У Дніпра сильний суперник. 50 на 50
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
vlapa (Киев)
19.06.2024 в 15:50
У Дніпра сильний суперник. 50 на 50
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
19.06.2024 в 15:44
Дніпро був сіяним, тож була надія шо попадуть на Гібраалтар чи Естонію і хоч якісь очки в рейтинг будуть, але, не з нашим щастям. Вони з кращими гравцями позорились, а тут півкоманди, кращої, немає.. Поліссю в принципі не могло буть шари, той так норм. Шо ж, все прос..ли тепер тільки так.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости