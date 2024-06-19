Словенский гранд и представитель Венгрии. Стали известны соперники Днепра-1 и Полесья в квалификации Лиги конференции

19 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Своих соперников, в частности, узнали две украинские команды. "Днепр-1" сыграет против венгерской "Академия Пушкаша" (первая игра - дома), "Полесье" - со словенской "Олимпией" (первая встреча - на выезде).



Первые поединки пройдут 25 июля, ответные матчи - 1 августа.

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Всего в жеребьевке будут фигурировать 98 команд / игровых пар. Они разделены на два пути - Основной путь и Путь чемпионов. На каждом пути, в свою очередь, команды будут разделены на две группы по рейтингу - сеяные и несеяные.

"Днепр-1" и "Полесье" были на Основном пути. "Днепр-1" - в посеве, "Полесье" - вне посева.