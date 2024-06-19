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С командой-открытием прошлого сезона ЛЧ. Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

Около 100 команд узнали о своих потенциальных соперниках на этой стадии соревнований

С командой-открытием прошлого сезона ЛЧ. Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. 98 команд / игровых пар были разделены на два пути - Основной путь и Путь чемпионов. На каждом пути, в свою очередь, команды были разделены на две группы по рейтингу - сеяные и несеяные.

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Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги конференций

С командой-открытием прошлого сезона ЛЧ. Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций - изображение 1

С командой-открытием прошлого сезона ЛЧ. Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций - изображение 2

Добавим, что матчи второго круга Лиги Конференций состоятся 25 июля и 1 августа. О времени проведения будет сообщено позже.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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