С командой-открытием прошлого сезона ЛЧ. Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций

Сегодня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. 98 команд / игровых пар были разделены на два пути - Основной путь и Путь чемпионов. На каждом пути, в свою очередь, команды были разделены на две группы по рейтингу - сеяные и несеяные.

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Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги конференций

Добавим, что матчи второго круга Лиги Конференций состоятся 25 июля и 1 августа. О времени проведения будет сообщено позже.