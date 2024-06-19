Ашур - о матчах с Олимпией: Прогнозы – это лишь наша фантазия, пока они не будут подтверждены или отменены реальностью

Главный тренер " Полесья " Имад Ашур прокомментировал жеребьевку 2-го раунда квалификации своей команды в Лиге Конференций, по результатам которой украинская команда встретится со словенской "Олимпией" из Любляны.

- Имад, как прокомментируете жеребьевку для "Полесья"?

- Во-первых, хочу поздравить житомирян и всех причастных к клубу с исторической жеребьевкой. Конечно, жеребьевка была удачной, потому что нам, наконец, удалось узнать, кто будет соперником (улыбается). Мы должны уважительно относиться к каждому коллективу, который в течение сезона в чемпионате своей страны доказывал свою профессиональную пригодность и получал право соревноваться на международной арене. Особенности и сложности этого пути могут знать только люди, причастные к процессу. Поэтому с уважением относимся к "Олимпии" и их пути, который привел их к встрече с нами.

- Как считаете, кто будет фаворитом пары и почему?

- Оставим этот вопрос для независимых аналитиков и специалистов. Результат любого противостояния решает игра и наша готовность к каждому эпизоду, каждому мгновению на поле. Прогнозы – это лишь наша фантазия, пока они не будут подтверждены или отменены реальностью.

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- Ответный матч на условно домашнем поле даст нам преимущество?

- Предпочтение нам сможет дать только тщательная подготовка к сезону.

- Как команда восприняла именно этого соперника?

- Спокойно. Игроки сосредоточены на своем процессе. Пока у нас насыщен ежедневный график: много информации, требовательные тренировки с первого дня. Но есть ясность и это хорошо, потому что неопределенности в нашей жизни и так хватает.

- Сколько времени "Полесье" будет готовиться именно на игру против "Олимпии"?

- Все будет зависеть от того, как быстро мы сделаем прогресс в адаптации к нашим принципам игры. На этом весь фокус. Аналитическая группа уже начнет свою тщательную подготовительную работу, а мы обратим внимание к контексту соперника чуть позже.