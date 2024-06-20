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Официально: Полесье будет принимать еврокубковые матчи в Польше
С местом проведения игр определились
Фото: ФК Полісся
"Полесье" будет принимать домашние матчи еврокубков на "Городском стадионе имени Петра Вечорека" в польском Гливице. Сегодня стало известно, что между представителями "Полесья", польского "Пяста и "Городского стадиона имени Петра Вечорека" было подписано соглашение о сотрудничестве. Этим документом житомирский клуб выполнил все требования УЕФА относительно домашней арены. "Рад сообщить, что официально мы договорились с представителями польской стороны и будем играть матчи еврокубков на "Городском Стадионе имени Петра Вечорека" в Гливце. Эта арена известна своим гостеприимством и прекрасной атмосферой. Мы уверены, что ее инфраструктура и комфорт помогут нашей команде в дебютном еврокубковом сезоне. Мы благодарны представителям "Пяста" за возможность играть на этой арене, и хотим поблагодарить за прием - первые впечатления у нас отличные. Призываем как украинских, так и польских болельщиков прийти и поддержать "Полесье" на матчах в Гливице", - сказал генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский. Сейчас "Городской" имеет 9 736 зрительских мест, 4 крытых трибуны, которые формируют чашу стадиона. Напомним, что первый в истории клуба домашний еврокубковый матч "Полесье" проведет в рамках квалификации к групповому этапу Лиги Конференций против словенской "Олимипии", поединок запланирован на 1 августа.
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Источник:Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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