Официально: Полесье будет принимать еврокубковые матчи в Польше

"Полесье" будет принимать домашние матчи еврокубков на "Городском стадионе имени Петра Вечорека" в польском Гливице.

Сегодня стало известно, что между представителями "Полесья", польского "Пяста и "Городского стадиона имени Петра Вечорека" было подписано соглашение о сотрудничестве. Этим документом житомирский клуб выполнил все требования УЕФА относительно домашней арены.

"Рад сообщить, что официально мы договорились с представителями польской стороны и будем играть матчи еврокубков на "Городском Стадионе имени Петра Вечорека" в Гливце. Эта арена известна своим гостеприимством и прекрасной атмосферой. Мы уверены, что ее инфраструктура и комфорт помогут нашей команде в дебютном еврокубковом сезоне.

Мы благодарны представителям "Пяста" за возможность играть на этой арене, и хотим поблагодарить за прием - первые впечатления у нас отличные. Призываем как украинских, так и польских болельщиков прийти и поддержать "Полесье" на матчах в Гливице", - сказал генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский.

Сейчас "Городской" имеет 9 736 зрительских мест, 4 крытых трибуны, которые формируют чашу стадиона.

Напомним, что первый в истории клуба домашний еврокубковый матч "Полесье" проведет в рамках квалификации к групповому этапу Лиги Конференций против словенской "Олимипии", поединок запланирован на 1 августа.