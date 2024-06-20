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Чоботенко: Было всё равно с кем играть. Мы знаем, откуда брать информацию об Олимпии

Лига конференций

Задача у клуба не изменилась

Чоботенко: Было всё равно с кем играть. Мы знаем, откуда брать информацию об Олимпии

Фото: ФК Полісся

Новина українською
Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко прокомментировал результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

Напомним, что по ее итогам житомирский клуб сыграет со словенской "Олимпией". Первая игра пройдет 25 июля, ответный матч - 1 августа.

"Впечатления исключительно положительные. Еврокубки - историческое событие как для города, так и для клуба. Будем с гордостью представлять наш город в игре с "Олимпией".

Все сразу начали в интернете искать информацию об этой команде. Думаю, еще будет время больше узнать о сопернике. Мы знаем откуда брать информацию.

Если честно, то было все равно (с кем играть - прим.). У нас одна задача - выходить и побеждать против любого.

Олимпия? Скажу откровенно: я не много знаю вообще о словенском футболе, поэтому сейчас во время сборов как раз будет возможность, чтобы изучить этот вопрос.

Наши перспективы исключительно зависят от самих нас. Мы хотим ровно идти и проходить раунды квалификации один за другим. Относительно шансов на проход дальше, то это мы увидим на футбольном поле, но играть мы будем только на победу", - сказал Чоботенко в интервью пресс-службе "Полесья".
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С командой-открытием прошлого сезона ЛЧ. Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций
Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко Олимпия (Любляна) Лига конференций
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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