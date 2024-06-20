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Леднев: Академия Пушкаша - уровня примерно топ-6 чемпионата Украины
Хавбек Днепра-1 знает, о чем говорит
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Полузащитник "
– Это хорошая команда. Неоднократно приходилось играть против них во время выступлений в чемпионате Венгрии. У них хороший уровень, они являются одним из лидеров чемпионата. Это сложный конкурент, но если отменно подготовимся, их можно проходить.
– Возможно, команда изменилась с тех пор, как ты играл в Венгрии, но, наверное, можно выделить какие-то черты, присущие там клубам?
– Они совмещают и неплохую работу с мячом, и умение бороться. Думаю, наш соперник уровня примерно топ-6 чемпионата Украины.
– Сам факт жеребьевки мысленно приближает сезон? Соскучился по команде, по игре?
– Мы уже начали в индивидуальном порядке готовиться к сборам, и, конечно, уж очень хочется, чтобы возобновились матчи. Тем более впереди еврокубки – любой футболист желает участвовать в них.
– Как считаешь, то, что матчи Лиги Конференций будут первыми официальными для нашей команды в сезоне, может произвести на соперника какой-нибудь эффект неожиданности?
– Наша задача – максимально качественно подготовиться к этим играм. Все понимают, насколько еврокубки важны для нас. Нам удачно стартовать и получить хорошие результаты. Надеемся, что это только начало и у нас будет еще не один раунд.
– Ты сказал, что уже начал тренироваться. Речь идет о традиционных втягивающих тренировках, чтобы быть готовым к сборам?
- Да конечно. Тренеры дали нам программу, по которой мы работаем. Это беговая работа, к которой каждый добавляет упражнения с мячом в зале и поле.
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