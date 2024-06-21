Днепр-1 домашние еврокубковые матчи этого сезона будет проводить в Словакии

" Днепр-1 " номинально домашние матчи квалификации Лиги конференций будет играть в словацком Кошице. Об этом сообщает журналист Петр Слонка.

Отметим, что в прошлом сезоне "Днепр-1" также играл все три номинально домашних матча еврокубков в Кошице. Тогда украинский клуб поочередно вылетел из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В это году в соперники по 2-му раунду квалификации ЛК жеребьевка определила "Днепру-1" "Академию Пушкаша" из Венгрии. В первой игре днепряне будут хозяевами поля (25 июля), а повторную встречу проведут на выезде (1 августа).