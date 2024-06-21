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Днепр-1 домашние еврокубковые матчи этого сезона будет проводить в Словакии

Лига конференций
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Снова в Кошице

Днепр-1 домашние еврокубковые матчи этого сезона будет проводить в Словакии

фото из свободных источников

Новина українською

"Днепр-1" номинально домашние матчи квалификации Лиги конференций будет играть в словацком Кошице. Об этом сообщает журналист Петр Слонка.

Отметим, что в прошлом сезоне "Днепр-1" также играл все три номинально домашних матча еврокубков в Кошице. Тогда украинский клуб поочередно вылетел из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В это году в соперники по 2-му раунду квалификации ЛК жеребьевка определила "Днепру-1" "Академию Пушкаша" из Венгрии. В первой игре днепряне будут хозяевами поля (25 июля), а повторную встречу проведут на выезде (1 августа).

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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