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Днепр-1 домашние еврокубковые матчи этого сезона будет проводить в Словакии
Снова в Кошице
фото из свободных источников
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Отметим, что в прошлом сезоне "Днепр-1" также играл все три номинально домашних матча еврокубков в Кошице. Тогда украинский клуб поочередно вылетел из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
В это году в соперники по 2-му раунду квалификации ЛК жеребьевка определила "Днепру-1" "Академию Пушкаша" из Венгрии. В первой игре днепряне будут хозяевами поля (25 июля), а повторную встречу проведут на выезде (1 августа).
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