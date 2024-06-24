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Тренер Полесья: Как готовимся к еврокубкам? Динамика, динамика, динамика
Уже скоро Полесье дебютирует в еврокубках
polissyafc.com
Новый главный тренер "
– Через месяц у вас первая официальная игра – дебют в Лиге конференций. Успеете?
– Мы знали расписание. Какая это игра – на самом деле не столь важно. Мы знали, сколько у нас есть времени на подготовку, и потому вы видите, что первые дни никто по кругу не бегает, все в динамике. Динамика, динамика, динамика.
Таким образом, мы выполняем, как я говорил предварительно, несколько дел сразу, улучшаем несколько компонентов сразу. И потому я считаю, что мы максимально рационально сейчас используем то время, которое есть.
И фактически ничего не изменится, когда начнется уже непосредственно сезон, когда начнутся уже соревновательные микроциклы, соревновательный период. Мы будем также динамично работать и предпочтение отдавать тренировкам с мячом, но в то же время понимая, что каждую субботу или, возможно, и посреди недели нам нужно быть готовыми физически.
Потому мы будем как бы дозировать перегрузку, но идею мы будем сохранять постоянно. И я очень надеюсь, что это действительно нам даст подойти в оптимальной форме к первым матчам. Если нет, то я уже говорил предварительно, что если что-то идет не по нашему плану, мы должны доминировать и в этой ситуации.
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