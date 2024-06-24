Рух: Шансов, что мы заменим Днепр-1 в ЛК мало, но возможно, учтут, что у нас идет война

Львовский "Рух" прокомментировал возможность заменить "Днепр-1" в квалификации Лиги конференций из-за того, что днепровский клуб может прекратить свое существование.

"Шансов, что нам разрешат играть, мало. Но, возможно, учтут, что у нас идет война. Какие обстоятельства считать форс-мажорными, если не эти? – отметили во львовском клубе.

Напомним, что "Днепр-1" должен сыграть с венгерской "Академией Пушкаша" во втором раунде квалификации Лиги конференций. Матчи запланированы на 25 июля и 1 августа.