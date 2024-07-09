Первый квалификационный раунд Лиги конференций. Высокорейтинговый Жальгирис как угроза Днепру-1, соперники наших конкурентов

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Редкое событие – участие в первом квалификационном раунде Лиги конференций команды с личным рейтингом более 11.000. "Жальгирис". Его вылет может на одну позицию поднять "Днепр-1" в очереди на посев раунда плей-офф квалификации ("Днепр-1" официально не снялся с Лиги конференций, поэтому рассматриваем все нюансы, связанные с этим представителем Украины).

(выгодны победы команд, что выделены жирным)

Лига конференций. 11.07.2024

ВПС (Финляндия) 20:00 "Жальгирис" (Литва).

Во втором квалификационном раунде будут 14 команд (кроме "Жальгириса"), вылет которых будет полезен "Днепру-1" в борьбе за посев в раунде плей-офф. В некоторых парах первого квалификационного раунда определяются соперники (или потенциальные соперники) этих команд.

"Лиепая" (Латвия) 18:00 "Викингур" (Фарерские острова) – определяется соперник "Гента" (Бельгия);

"Викингур" (Фарерские острова) – определяется соперник "Гента" (Бельгия); "Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Дерри Сити" (Ирландия) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания);

"Дерри Сити" (Ирландия) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания); "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 20:00 "Тирана" (Албания) – определяется соперник "Омонии" (Кипр);

"Тирана" (Албания) – определяется соперник "Омонии" (Кипр); "Торпедо" (Жодино, Беларусь) 20:00 "Милсами" (Молдова) – определяется потенциальный соперник "Астаны" (Казахстан);

"Милсами" (Молдова) – определяется потенциальный соперник "Астаны" (Казахстан); "Флориана" (Мальта) 20:00 "Тре Пенне" (Сан-Марино) – определяется потенциальный соперник "Витории Гимарайнш" (Португалия).

"Тре Пенне" (Сан-Марино) – определяется потенциальный соперник "Витории Гимарайнш" (Португалия). "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Ислочь" (Беларусь) – определяется соперник "Башакшехира" (Турция).

В некоторых парах определяются непосредственные соперники представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов:

"Шауляй" (Литва) 18:00 "Левадия" (Эстония) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия);

"Левадия" (Эстония) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия); "Кернарфон Таун" (Уэльс) 20:30 "Крузейдерс" (Северная Ирландия) – определяется соперник "Легии" (Польша);

"Крузейдерс" (Северная Ирландия) – определяется соперник "Легии" (Польша); "Морнар" (Черногория) 21:45 "Динамо" (Тбилиси, Грузия) – определяется соперник "Раднички 1923" (Сербия).

Остальные матчи

Лига конференций. 10.07.2024

"Вележ" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Интер Д'Эскальдес" (Андорра);

"Интер Д'Эскальдес" (Андорра); "Ауда" (Латвия) 22:00 Б36 Торсхавн (Фарерские острова).

Лига конференций. 11.07.2024

"Малишева" (Косово) 18:00 "Будучность" (Черногория);

"Будучность" (Черногория); "Актобе" (Казахстан) 18:00 "Сараево" (Босния и Герцеговина);

"Сараево" (Босния и Герцеговина); "Тиквеш" (Северная Македония) 18:00 "Брейдаблик" (Исландия);

"Брейдаблик" (Исландия); "Браво" (Словения) 19:00 "Коннас Кей" (Уэльс);

"Коннас Кей" (Уэльс); "Ноа" (Армения) 19:00 "Шкендия" (Северная Македония);

"Шкендия" (Северная Македония); "Калев" (Эстония) 19:30 "Урарту" (Армения);

"Урарту" (Армения); "Атлетик Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 19:30 "Ф91 Дюделанж" (Люксембург);

"Ф91 Дюделанж" (Люксембург); "УНА Штрассен" (Люксембург) 20:00 КуПС (Финляндия);

КуПС (Финляндия); "Бала Таун" (Уэльс) 21:00 "Пайде" (Эстония);

"Пайде" (Эстония); "Партизани" (Албания) 21:00 "Марсакслокк" (Мальта);

"Марсакслокк" (Мальта); "Шелбурн" (Ирландия) 21:45 "Сент-Джозеф" (Гибралтар);

"Сент-Джозеф" (Гибралтар); "Валур" (Исландия) 22:00 "Влажния" (Албания);

"Влажния" (Албания); "Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Линфилд" (Северная Ирландия).