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Первый квалификационный раунд Лиги конференций. Высокорейтинговый Жальгирис как угроза Днепру-1, соперники наших конкурентов
Анонс первых матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Редкое событие – участие в первом квалификационном раунде Лиги конференций команды с личным рейтингом более 11.000. "Жальгирис". Его вылет может на одну позицию поднять "Днепр-1" в очереди на посев раунда плей-офф квалификации ("Днепр-1" официально не снялся с Лиги конференций, поэтому рассматриваем все нюансы, связанные с этим представителем Украины).
(выгодны победы команд, что выделены жирным)
- ВПС (Финляндия) 20:00 "Жальгирис" (Литва).
Во втором квалификационном раунде будут 14 команд (кроме "Жальгириса"), вылет которых будет полезен "Днепру-1" в борьбе за посев в раунде плей-офф. В некоторых парах первого квалификационного раунда определяются соперники (или потенциальные соперники) этих команд.
- "Лиепая" (Латвия) 18:00 "Викингур" (Фарерские острова) – определяется соперник "Гента" (Бельгия);
- "Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Дерри Сити" (Ирландия) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания);
- "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 20:00 "Тирана" (Албания) – определяется соперник "Омонии" (Кипр);
- "Торпедо" (Жодино, Беларусь) 20:00 "Милсами" (Молдова) – определяется потенциальный соперник "Астаны" (Казахстан);
- "Флориана" (Мальта) 20:00 "Тре Пенне" (Сан-Марино) – определяется потенциальный соперник "Витории Гимарайнш" (Португалия).
- "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Ислочь" (Беларусь) – определяется соперник "Башакшехира" (Турция).
В некоторых парах определяются непосредственные соперники представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов:
- "Шауляй" (Литва) 18:00 "Левадия" (Эстония) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия);
- "Кернарфон Таун" (Уэльс) 20:30 "Крузейдерс" (Северная Ирландия) – определяется соперник "Легии" (Польша);
- "Морнар" (Черногория) 21:45 "Динамо" (Тбилиси, Грузия) – определяется соперник "Раднички 1923" (Сербия).
Остальные матчи
- "Вележ" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Интер Д'Эскальдес" (Андорра);
- "Ауда" (Латвия) 22:00 Б36 Торсхавн (Фарерские острова).
- "Малишева" (Косово) 18:00 "Будучность" (Черногория);
- "Актобе" (Казахстан) 18:00 "Сараево" (Босния и Герцеговина);
- "Тиквеш" (Северная Македония) 18:00 "Брейдаблик" (Исландия);
- "Браво" (Словения) 19:00 "Коннас Кей" (Уэльс);
- "Ноа" (Армения) 19:00 "Шкендия" (Северная Македония);
- "Калев" (Эстония) 19:30 "Урарту" (Армения);
- "Атлетик Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 19:30 "Ф91 Дюделанж" (Люксембург);
- "УНА Штрассен" (Люксембург) 20:00 КуПС (Финляндия);
- "Бала Таун" (Уэльс) 21:00 "Пайде" (Эстония);
- "Партизани" (Албания) 21:00 "Марсакслокк" (Мальта);
- "Шелбурн" (Ирландия) 21:45 "Сент-Джозеф" (Гибралтар);
- "Валур" (Исландия) 22:00 "Влажния" (Албания);
- "Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Линфилд" (Северная Ирландия).
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