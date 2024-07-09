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Первый квалификационный раунд Лиги конференций. Высокорейтинговый Жальгирис как угроза Днепру-1, соперники наших конкурентов

Лига конференций

Анонс первых матчей

Первый квалификационный раунд Лиги конференций. Высокорейтинговый Жальгирис как угроза Днепру-1, соперники наших конкурентов

Getty Images / Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Редкое событие – участие в первом квалификационном раунде Лиги конференций команды с личным рейтингом более 11.000. "Жальгирис". Его вылет может на одну позицию поднять "Днепр-1" в очереди на посев раунда плей-офф квалификации ("Днепр-1" официально не снялся с Лиги конференций, поэтому рассматриваем все нюансы, связанные с этим представителем Украины).

(выгодны победы команд, что выделены жирным)

Лига конференций. 11.07.2024

  • ВПС (Финляндия) 20:00 "Жальгирис" (Литва).

Во втором квалификационном раунде будут 14 команд (кроме "Жальгириса"), вылет которых будет полезен "Днепру-1" в борьбе за посев в раунде плей-офф. В некоторых парах первого квалификационного раунда определяются соперники (или потенциальные соперники) этих команд.

  • "Лиепая" (Латвия) 18:00 "Викингур" (Фарерские острова) – определяется соперник "Гента" (Бельгия);
  • "Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Дерри Сити" (Ирландия) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания);
  • "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 20:00 "Тирана" (Албания) – определяется соперник "Омонии" (Кипр);
  • "Торпедо" (Жодино, Беларусь) 20:00 "Милсами" (Молдова) – определяется потенциальный соперник "Астаны" (Казахстан);
  • "Флориана" (Мальта) 20:00 "Тре Пенне" (Сан-Марино) – определяется потенциальный соперник "Витории Гимарайнш" (Португалия).
  • "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Ислочь" (Беларусь) – определяется соперник "Башакшехира" (Турция).

В некоторых парах определяются непосредственные соперники представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов:

  • "Шауляй" (Литва) 18:00 "Левадия" (Эстония) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия);
  • "Кернарфон Таун" (Уэльс) 20:30 "Крузейдерс" (Северная Ирландия) – определяется соперник "Легии" (Польша);
  • "Морнар" (Черногория) 21:45 "Динамо" (Тбилиси, Грузия) – определяется соперник "Раднички 1923" (Сербия).

Остальные матчи

Лига конференций. 10.07.2024

  • "Вележ" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Интер Д'Эскальдес" (Андорра);
  • "Ауда" (Латвия) 22:00 Б36 Торсхавн (Фарерские острова).

Лига конференций. 11.07.2024

  • "Малишева" (Косово) 18:00 "Будучность" (Черногория);
  • "Актобе" (Казахстан) 18:00 "Сараево" (Босния и Герцеговина);
  • "Тиквеш" (Северная Македония) 18:00 "Брейдаблик" (Исландия);
  • "Браво" (Словения) 19:00 "Коннас Кей" (Уэльс);
  • "Ноа" (Армения) 19:00 "Шкендия" (Северная Македония);
  • "Калев" (Эстония) 19:30 "Урарту" (Армения);
  • "Атлетик Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 19:30 "Ф91 Дюделанж" (Люксембург);
  • "УНА Штрассен" (Люксембург) 20:00 КуПС (Финляндия);
  • "Бала Таун" (Уэльс) 21:00 "Пайде" (Эстония);
  • "Партизани" (Албания) 21:00 "Марсакслокк" (Мальта);
  • "Шелбурн" (Ирландия) 21:45 "Сент-Джозеф" (Гибралтар);
  • "Валур" (Исландия) 22:00 "Влажния" (Албания);
  • "Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Линфилд" (Северная Ирландия).

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