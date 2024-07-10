ЛК. Равный бой представителей Боснии и Герцеговины и Андорры (обновляется)

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи разбиты на два игровых дня.

10.07.2024

"Вележ" (Босния и Герцеговина) - "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 1:1

Голы: Алвес Лусио 65 - Лопес Эло 34

Этот матч оказался более боевым, чем ожидали. Представитель Андорры отлично подготовился к игре и выдал не просто случайный результат, а вполне закономерную по рисунку игры ничью. Такой сценарий оставляет равные шансы на проход дальше обоим соперникам.