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ЛК. Равный бой представителей Боснии и Герцеговины и Андорры (обновляется)
Первые матчи первого квалификационного раунда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Первые матчи разбиты на два игровых дня.
"Вележ" (Босния и Герцеговина) - "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 1:1
Голы: Алвес Лусио 65 - Лопес Эло 34
Этот матч оказался более боевым, чем ожидали. Представитель Андорры отлично подготовился к игре и выдал не просто случайный результат, а вполне закономерную по рисунку игры ничью. Такой сценарий оставляет равные шансы на проход дальше обоим соперникам.
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