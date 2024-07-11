ЛК. Удачный дебют косоваров, Левадия уверенно побеждает в гостях (обновляется)

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи разбиты на два игровых дня.

11.07.2024

"Лиепая" (Латвия) - "Викингур" (Фарерские острова) 1:1

Голы: Шимич 55 - Каллсберг 21

Один из тех матчей, который имеет опосредованное значение для Украины. Здесь определяется соперник "Гента" во втором квалификационном раунде Лиги конференций. А вылет "Гента" стал бы полезным для "Днепра-1", если тот таки выйдет на еврокубковый старт.

Пока что ни "Лиепая", ни "Викингур" не приблизились к противостоянию с "Гентом" - ничья оставляет равные шансы для обоих.

"Шауляй" (Литва) - "Левадия" (Эстония) 0:2

Голы: Мусаба 7, Фелипе Фелисио 23

В заявке "Шауляя" - лишь один легионер, из соседней Латвии. А вот у испанского тренера "Левадии" - более интернациональная команда. Именно она победила и существенно приблизилась к противостоянию с "Осиеком" во втором квалификационном раунде.

Будем за "Левадию", ведь хорваты - наши конкуренты в Таблице коэффициентов.

"Малишева" (Косово) - "Будучность" (Черногория) 1:0

Гол: Брутти 67

"Малишева" - дебютант еврокубков. Этот клуб вообще появился на карте мира только в 2016-м году. И вот первая победа на международной арене. Интересно, что по котировкам букмекеров именно косовары были фаворитами встречи, поэтому все логично.

"Актобе" (Казахстан) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) 0:1

Гол: Кьереме 90

"Сараево" выиграло этот матч с позиции игры вторым номером. И это хорошо, ведь "Актобе" тренирует представитель страны-агрессора. Не нужно связываться с россиянами. А все, кто связывается, должны проигрывать.

"Браво" (Словения) 19:00 "Коннас Кей" (Уэльс)

Голы:

"Ноа" (Армения) 19:00 "Шкендия" (Северная Македония)

Голы:

"Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Дерри Сити" (Ирландия)

Голы:

"Калев" (Эстония) 19:30 "Урарту" (Армения)

Голы:

"Атлетик Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 19:30 "Ф91 Дюделанж" (Люксембург)

Голы:

"УНА Штрассен" (Люксембург) 20:00 КуПС (Финляндия)

Голы:

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 20:00 "Тирана" (Албания)

Голы:

"Торпедо" (Жодино, Беларусь) 20:00 "Милсами" (Молдова)

Голы:

"Флориана" (Мальта) 20:00 "Тре Пенне" (Сан-Марино)

Голы:

ВПС (Финляндия) 20:00 "Жальгирис" (Литва)

Голы:

"Кернарфон Таун" (Уэльс) 20:30 "Крузейдерс" (Северная Ирландия)

Голы:

"Бала Таун" (Уэльс) 21:00 "Пайде" (Эстония)

Голы:

"Партизани" (Албания) 21:00 "Марсакслокк" (Мальта)

Голы:

"Шелбурн" (Ирландия) 21:45 "Сент-Джозеф" (Гибралтар)

Голы:

"Морнар" (Черногория) 21:45 "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Голы:

"Ла-Фиорита" (Сан-Марино) 21:45 "Ислочь" (Беларусь)

Голы:

"Тиквеш" (Северная Македония) 21:45 "Брейдаблик" (Исландия)

Голы:

"Валур" (Исландия) 22:00 "Влажния" (Албания)

Голы:

"Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Линфилд" (Северная Ирландия)

Голы:

10.07.2024

"Вележ" (Босния и Герцеговина) - "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 1:1

Голы: Алвес Лусио 65 - Лопес Эло 34

Этот матч оказался более боевым, чем ожидали. Представитель Андорры отлично подготовился к игре и выдал не просто случайный результат, а вполне закономерную по рисунку игры ничью. Такой сценарий оставляет равные шансы на проход дальше обоим соперникам.

"Ауда" (Латвия) - Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 2:0

Голы: Тайво 12, Траоре 85

Просто одна из команд - выше классом. Поэтому такая уверенная, взвешенная победа. "Ауда" уже может присматриваться к "Клифтонвилу" - это соперник во втором раунде квалификации.