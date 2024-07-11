ЛК. Жальгирис с украинцем в резерве побеждает, Милсами бьет белорусов (обновляется)

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи разбиты на два игровых дня.

11.07.2024

"Лиепая" (Латвия) - "Викингур" (Фарерские острова) 1:1

Голы: Шимич 55 - Каллсберг 21

Один из тех матчей, который имеет опосредованное значение для Украины. Здесь определяется соперник "Гента" во втором квалификационном раунде Лиги конференций. А вылет "Гента" стал бы полезным для "Днепра-1", если тот таки выйдет на еврокубковый старт.

Пока что ни "Лиепая", ни "Викингур" не приблизились к противостоянию с "Гентом" - ничья оставляет равные шансы для обоих.

"Шауляй" (Литва) - "Левадия" (Эстония) 0:2

Голы: Мусаба 7, Фелипе Фелисио 23

В заявке "Шауляя" - лишь один легионер, из соседней Латвии. А вот у испанского тренера "Левадии" - более интернациональная команда. Именно она победила и существенно приблизилась к противостоянию с "Осиеком" во втором квалификационном раунде.

Будем за "Левадию", ведь хорваты - наши конкуренты в Таблице коэффициентов.

"Малишева" (Косово) - "Будучность" (Черногория) 1:0

Гол: Брутти 67

"Малишева" - дебютант еврокубков. Этот клуб вообще появился на карте мира только в 2016-м году. И вот первая победа на международной арене. Интересно, что по котировкам букмекеров именно косовары были фаворитами встречи, поэтому все логично.

"Актобе" (Казахстан) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) 0:1

Гол: Кьереме 90

"Сараево" выиграло этот матч с позиции игры вторым номером. И это хорошо, ведь "Актобе" тренирует представитель страны-агрессора. Не нужно связываться с россиянами. А все, кто связывается, должны проигрывать.

"Браво" (Словения) - "Коннас Кей" (Уэльс) 0:1

Голы: Мейхер 83

Словенский "Браво" сыграл совершенно несоответственно своему названию. Домашнее поражение от "Коннас Кей" - это большая проблема перед выездом в Уэльс. Назревает ранняя потеря у страны, представленной в плей-офф Евро-2024.

"Ноах" (Армения) - "Шкендия" (Северная Македония) 2:0

Голы: Грегорио 81, Пабло 90

"Ноах" - не дебютант еврокубков. Но и не так, чтобы команда с большим опытом. Однако в этом случае пригодилось мастерство. Вполне заслуженная победа с видами на второй квалификационный раунд.

"Мегпис" (Гибралтар) - "Дерри Сити" (Ирландия) 2:0

Голы: Тейлор 49, Сунига Фульхенсио 82

Гибралтар борется с Беларусью в Таблице коэффициентов. И борется успешно. Именно приспешники агрессоров сейчас - предпоследние (ниже лишь Сан-Марино). Поэтому победа "Мегписа" точно пригодится. К тому же есть шанс пройти в следующий раунд.

"Калев" (Эстония) - "Урарту" (Армения) 1:2

Голы: Теевали 11 - Мовсесян 28, Мовсесян 77

Артема Поляруса помните? Долгое время он выступал в Украине за "Александрию", но после того играл в стране-террористке. Ну, пускай... Сейчас Полярус выступает за "Урарту". Сегодня он отыграл 66 минут и помог своей команде в гостях победить "Калев". Но преимущество - минимальное.

"Атлетик Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) - "Ф91 Дюделанж" (Люксембург) 0:1

Гол: Боич 17

Представители Люксембурга уже бывали в группе (основном раунде) еврокубков, а вот для Андорры это далеко, как космос. Поэтому не удивляемся сегодняшнему результату - Люксембург на один шаг впереди.

"УНА Штрассен" (Люксембург) - КуПС (Финляндия) 0:0

Удаление: Сиссе 75 (КуПС, прямая красная)

Когда-то этот КуПС был грозным для представителя Украины – проходил "Ворсклу". А тут оказывается, что его может сдержать даже команда из Люксембурга... Хотя с 75-й минуты финны играли в меньшинстве, поэтому ничья – нормальный для них результат. Дома разберутся.

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - "Тирана" (Албания) 1:1

Голы: Мици 20 (автогол) - Хаджиу 87

Боевой получился матч. С вполне закономерным итогом, ведь обе команды имели моменты и имели свои шансы. Победитель этой пары в следующем раунде выйдет на "Омонию" – было бы хорошо для перспектив "Днепра-1", если бы кто-то из них выбил киприотов.

"Торпедо" (Жодино, Беларусь) - "Милсами" (Молдова) 2:4

Голы: Побудей 33, Ксенофонтов 89 - Камара 20, Спетару 30, Спетару 50, Камара 80

Пособники агрессоров должны быть на дне Таблицы коэффициентов. Пока что они предпоследние (выше Сан-Марино), но такие результаты как домашнее поражение "Топедо-БелАЗ" очень радуют.

В составе "Милсами" весь матч провел украинец Ярослав Терехов.

"Флориана" (Мальта) - "Тре Пенне" (Сан-Марино) 3:1

Голы: Нвоко 55, Велла 57, Тиагиньо Сантос 63 - Гвиди 50

Победитель этой пары выходит в следующем раунде на "Виторию Гимарайнш". Скорее всего, это будет "Флориана", но потягаться на равных с португальцами вряд ли удастся.

ВПС (Финляндия) - "Жальгирис" (Литва) 1:2

Голы: Ахиабу 59 - Фофана 25, Кендиш 90+4

Удаление: Питканен 72 (ВПС, две желтые)

Один из важнейших матчей для Украины на этой стадии соревнований. "Жальгирис" прямо влияет на шансы "Днепра-1" посеяться в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Выгодно, чтобы "Жальгирис" вылетел. Пока же он далек от провала – есть победа на чужом поле. ВПС с 72-й минуты играл в меньшинстве, и этим литовцы воспользовались, дожав соперника на последних секундах.

Украинский легионер "Жальгириса" Мирослав Мазур провел матч в резерве.

"Кернарфон Таун" (Уэльс) - "Крузейдерс" (Северная Ирландия) 2:0

Голы: Оуен 4, Кларк 37

Удачный вечер для представителя Уэльса. Это не просто победа, а серьезная заявка на выход в следующий раунд. А это дополнительный финансовый профит. Есть за что бороться.

"Бала Таун" (Уэльс) - "Пайде" (Эстония) 1:2

Голы: Юкек (пен.) 90+5 - Кессай 64, Медич 90+2

"Бала Таун" на последних секундах забил свой гол и этим сохранил для себя надежду перед ответным матчем. Ехать в Эстонию с отставанием в один мяч - гораздо приятнее, чем в два. Хотя все равно будет сложно.

"Партизани" (Албания) - "Марсакслокк" (Мальта) 1:1

Голы: Муратай 2 - Юри 15

Соперники обменялись быстрыми голами и на этом все. Дальше уже никто не рисковал, понимая, что раскрываться придется в ответном матче.

"Шелбурн" (Ирландия) - "Сент-Джозеф" (Гибралтар) 2:1

Голы: Койл 1, Джарвис (пен.) 58 - Пауль 40

Представителю Ирландии по статусу полагалось выигрывать этот матч. Так и случилось, но преимущество "Шелбурну" далось очень непросто. Надо быть бдительным в ответном матче.

"Морнар" (Черногория) -"Динамо" (Тбилиси, Грузия) 2:1

Голы: Джуришич 20, Вушурович 23 - Угрехелидзе 90+4

Удаление: Сератлич 84 ("Морнар", прямая красная)

На 90+4-й минуте грузины забили гол, который не спас их от поражения, но изменил контекст противостояния. Теперь дома придется отыграть всего-навсего один мяч, а не два. "Морнар" сыграл грамотно. Однако удаление на 84-й минуте не позволило сохранить комфортное преимущество.

"Ла-Фиорита" (Сан-Марино) - "Ислочь" (Беларусь) 0:1

Гол: Бутко 34

Плохой результат. В первом квалификационном раунде до сих пор белорусы не имели успеха, а тут "Ислочь" выдала гостевую победу. Ну, пускай... Если приспешники агрессоров даже пройдут дальше, то нам их ждет "Башакшехир".

"Тиквеш" (Северная Македония) - "Брейдаблик" (Исландия) 3:2

Голы: Стойкоски 74, Стоянов 80, Лео Гуэрра 83 - Эйнарссон 13, Кристинссон 31

По невероятному сценарию происходил этот матч. "Брейдаблик", который в прошлом году играл в группе Лиги конференций, выиграл 2:0. Но в течение последних 16-ти минут не просто растерял преимущество, а оказался в роли догоняющего. И это против менее опытного "Тиквеша". На македонской улице сегодня праздник.

"Валур" (Исландия) 22:00 "Влажния" (Албания)

Голы:

"Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Линфилд" (Северная Ирландия)

Голы:

10.07.2024

"Вележ" (Босния и Герцеговина) - "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 1:1

Голы: Алвес Лусио 65 - Лопес Эло 34

Этот матч оказался более боевым, чем ожидали. Представитель Андорры отлично подготовился к игре и выдал не просто случайный результат, а вполне закономерную по рисунку игры ничью. Такой сценарий оставляет равные шансы на проход дальше обоим соперникам.

"Ауда" (Латвия) - Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 2:0

Голы: Тайво 12, Траоре 85

Просто одна из команд - выше классом. Поэтому такая уверенная, взвешенная победа. "Ауда" уже может присматриваться к "Клифтонвилу" - это соперник во втором раунде квалификации.