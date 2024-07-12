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Стартовала продажа билетов на матч Олимпия - Полесье в Лиге конференций
Поединок пройдет 25 июля в Словении
Фото: ФК Полісся
Стартовала продажа билетов на первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций "Олимпия" - "Полесье".
Встреча состоится 25 июля на стадионе "Стожице" в Любляне. Старт поединка - в 20:00 по киевскому времени (19:00 местное).
Украинские болельщики смогут зарегистрироваться на покупку билетов по этой ссылке. Стоимость тикета для взрослого будет составлять 8 евро, вход для детей до 16 лет - 4 евро.
Ответная игра пройдет 1 августа в польском Плоцке.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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