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Первый квалификационный раунд ЛК. Потенциальные соперники для наших конкурентов, очередь посева для Днепра-1
Анонс ответных матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
До сих пор за основу берем то, что "Днепр-1" будет выступать в еврокубках, хотя оптимистичных новостей, связанных с этим украинским клубом, нет. Так или иначе, в первом квалификационном раунде следим за выступлениями "Жальгириса" – единственной команды, которая имеет более высокий личный рейтинг, чем "Днепр-1".
Чем больше высокорейтинговых вылетит в первых двух кругах отбора, тем больше шансов будет у "Днепра-1" зайти в посев в раунде плей-офф.
В некоторых противостояниях определяются соперники или потенциальные соперники представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов. Также следим за потенциальными соперниками команд с более высоким индивидуальным рейтингом, чем у "Днепра-1".
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Жальгирис" (Литва) 19:00 ВПС (Финляндия) (первый матч - 2:1).
Далее – пары, где определяются соперники команд с более высоким индивидуальным рейтингом, чем у "Днепра-1", во втором квалификационном раунде. Таких противостояний – шесть.
- "Милсами" (Молдова) 19:00 "Торпедо" (Жодино, Беларусь) (первый матч - 4:2) – определяется потенциальный соперник "Астаны" (Казахстан);
- "Викингур" (Исландия) 21:00 "Лиепая" (Латвия) (первый матч - 1:1) – определяется соперник "Гента" (Бельгия);
- "Тирана" (Албания) 21:00 "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) (первый матч - 1:1) – определяется соперник "Омонии" (Кипр);
- "Дерри Сити" (Ирландия) 21:45 "Мегпис" (Гибралтар) (первый матч - 0:2) – определяется соперник "Копенгагена" (Дания);
- "Тре Пенне" (Сан-Марино) 21:45 "Флориана" (Мальта) (первый матч - 1:3) – определяется потенциальный соперник "Витории Гимарайнш" (Португалия);
- "Ислочь" (Беларусь) 20:30 "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) (первый матч - 1:0) – определяется соперник "Башакшехира" (Турция).
Три матча интересны нам как противостояния, где определяются соперники представителей Украины в Таблице коэффициентов.
- "Крузейдерс" (Северная Ирландия) 21:45 "Кэрнарфон Таун" (Уэльс) (первый матч - 0:2) – определяется соперник "Легии" (Польша).
- "Левадия" (Эстония) 19:00 "Шауляй" (Литва) (первый матч - 2:0) – определяется потенциальный соперник "Осиека" (Хорватия);
- "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 20:00 "Морнар" (Черногория) (первый матч - 1:2) – определяется соперник "Раднички 1923" (Сербия).
Остальные матчи
- Б36 Торсхавн (Фарерские острова) 20:00 "Ауда" (Латвия) (первый матч - 0:2).
- КуПС (Финляндия) 18:00 "УНА Штрассен" (Люксембург) (первый матч - 0:0);
- "Урарту" (Армения) 18:00 "Калев" (Эстония) (первый матч - 2:1);
- "Влазния" (Албания) 19:00 "Валюр" (Исландия) (первый матч - 2:2);
- "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 19:00 "Валеж" (Босния и Герцеговина) (первый матч - 1:1);
- "Сент-Джозеф" (Гибралтар) 19:00 "Шелбурн" (Ирландия) (первый матч - 1:2);
- "Пайде" (Эстония) 19:30 "Бала Таун" (Уэльс) (первый матч - 2:1);
- "Марсашлокк" (Мальта) 20:00 "Партизани" (Албания) (первый матч - 1:1);
- "Дюделанж" (Люксембург) 20:00 "Атлетик Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) (первый матч - 1:0);
- "Коннас Кей" (Уэльс) 20:30 "Браво" (Словения) (первый матч - 1:0);
- "Шкендия" (Северная Македония) 21:00 "Ноах" (Армения) (первый матч - 0:2);
- "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Стьярнан" (Исландия) (первый матч - 0:2);
- "Будучность" (Черногория) 22:00 "Малишева" (Косово) (первый матч - 0:1);
- "Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Актобе" (Казахстан) (первый матч - 1:0);
- "Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Тиквеш" (Северная Македония) (первый матч - 2:3).
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