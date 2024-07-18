ЛК. Команда Артема Поляруса идет дальше

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций (основной путь), проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

17.07.2024

18.07.2024

КуПС (Финляндия) - "УНА Штрассен" (Люксембург) 5:0 (первый матч - 0:0)

Голы: Пыонни 18, Пыонни 20, Видьескруг 48, Диавара 75, Хейнонен 90+1

Все стало на свои места. Было понятно, что ничья 0:0 с "УНА Штрассен" не отражает истинного уровня КуПС. В домашнем поединке финны доказали свое преимущество и с размахом прошли дальше. Во втором раунде квалификации будет северное дерби с "Тромсе".

"Урарту" (Армения) - "Калев" (Эстония) 2:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Мирзоян 12, Мирзоян 49

Вполне закономерный и заслуженный успех "Урарту". Успех и в домашнем матче, и в гостевом. Команда Артема Поляруса - сильнее, она идет дальше и выходит на "Остраву".

Украинец в матче против "Калева" отыграл первый тайм.

"Влазния" (Албания) 19:00 "Валюр" (Исландия) (первый матч - 2:2)

Голы:

"Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) 19:00 "Валеж" (Босния и Герцеговина) (первый матч - 1:1)

Голы:

"Сент-Джозеф" (Гибралтар) 19:00 "Шелбурн" (Ирландия) (первый матч - 1:2)

Голы:

"Левадия" (Эстония) 19:00 "Шауляй" (Литва) (первый матч - 2:0)

Голы:

"Жальгирис" (Литва) 19:00 ВПС (Финляндия) (первый матч - 2:1)

Голы:

"Милсами" (Молдова) 19:00 "Торпедо" (Жодино, Беларусь) (первый матч - 4:2)

Голы:

"Пайде" (Эстония) 19:30 "Бала Таун" (Уэльс) (первый матч - 2:1)

Голы:

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) 20:00 "Морнар" (Черногория) (первый матч - 1:2)

Голы:

"Марсашлокк" (Мальта) 20:00 "Партизани" (Албания) (первый матч - 1:1)

Голы:

"Дюделанж" (Люксембург) 20:00 "Атлетик Клуб Д'Эскальдес" (Андорра) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Ислочь" (Беларусь) 20:30 "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Коннас Кей" (Уэльс) 20:30 "Браво" (Словения) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Шкендия" (Северная Македония) 21:00 "Ноах" (Армения) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Викингур" (Исландия) 21:00 "Лиепая" (Латвия) (первый матч - 1:1)

Голы:

"Тирана" (Албания) 21:00 "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) (первый матч - 1:1)

Голы:

"Дерри Сити" (Ирландия) 21:45 "Мегпис" (Гибралтар) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Тре Пенне" (Сан-Марино) 21:45 "Флориана" (Мальта) (первый матч - 1:3)

Голы:

"Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Стьярнан" (Исландия) (первый матч - 0:2)

Голы:

"Будучность" (Черногория) 22:00 "Малишева" (Косово) (первый матч - 0:1)

Голы:

"Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Актобе" (Казахстан) (первый матч - 1:0)

Голы:

"Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Тиквеш" (Северная Македония) (первый матч - 2:3)

Голы:

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – "Ауда" (Латвия) 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Талла 62

Не "Днепр-1". Первая команда, которая вылетела из текущих еврокубков – это представитель Фарерских островов. Однако Б36 Торсхавн по крайней мере вышел на поле и боролся, чего может не произойти с четвертой командой УПЛ.

"Ауда" дальше сыграет с "Клифтонвилем". Шансы будут и там.

"Крузейдерс" (Северная Ирландия) – "Кэрнарфон Таун" (Уэльс) 3:1 (первый матч - 0:2); пен.: 7:8

Голы: Кеннеди 47, Лармор 49, Лаури 72 - Мендеш 24

"Крузейдерс" был фаворитом этого противостояния, но первый матч проиграл 0:2. Да и в домашнем рано пропустил. Когда ситуация стала затруднительной, представитель Северной Ирландии выдал результативный футбол и спасся.

Все перешло в серию пенальти, где команды не ошибались в течение семи ударов. А на восьмом промахнулись и те, и те. Какая драма! Девятый удар "Крузейдерс" также не забил, а вот "Кэрнарфон Таун" своим шансом воспользовался. Большое достижение для дебютанта еврокубков.

Дальше будут еще два матча с польской "Легией" – нашим конкурентом в Таблице коэффициентов.