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ЛК. Не Днепр-1. Есть первая команда, вылетевшая из текущих еврокубков

Лига конференций
Обновлено

Ответные матчи первого квалификационного раунда

ЛК. Не Днепр-1. Есть первая команда, вылетевшая из текущих еврокубков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это пятьдесят команд, разделенных на 25 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций (основной путь), проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.

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17.07.2024

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – "Ауда" (Латвия) 0:1 (первый матч – 0:2)
Гол: Талла 62

Не "Днепр-1". Первая команда, которая вылетела из текущих еврокубков – это представитель Фарерских островов. Однако Б36 Торсхавн по крайней мере вышел на поле и боролся, чего может не произойти с четвертой командой УПЛ.

"Ауда" дальше сыграет с "Клифтонвилем". Шансы будут и там.

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