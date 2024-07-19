Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Полесьем, и формально – с Днепром-1. Определились все участники второго квалификационного раунда ЛК, сформированы пары
Много команд
Фото: ФК Полісся
Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. Это означает, что определились все участники второго круга отбора. Они сформировали 49 игровых пар.
Среди этих игровых пар есть две с участием представителей Украины. "Полесье" сыграет с "Олимипией", а вот сыграет ли "Днепр-1" с "Академией Пушкаша" – неизвестно.
Также отметим, что второй квалификационный раунд Лиги конференций разделен на два пути – основной путь и путь чемпионов.
- "Го Ахид Иглс" (Нидерланды) - „Бранн“ (Норвегия);
- "Валюр" (Исландия) - „Сент-Миррен“ (Шотландия);
- "Копенгаген" (Дания) - „Мегпис“ (Гибралтар);
- "Дюделанж" (Люксембург) - „Хеккен“ (Швеция);
- "Ауда" (Латвия) - „Клифтонвил“ (Северная Ирландия).
- "Омония" (Кипр) - „Торпедо“ (Кутаиси, Грузия);
- "Сумгаит" (Азербайджан) - „Фехервар“ (Венгрия);
- "Башакшехир" (Турция) - „Ла Фиорита“ (Сан-Марино);
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) - „Черно Море“ (Болгария);
- "Санкт-Галлен" (Швейцария) - „Тобол“ (Казахстан);
- "Брейдаблик" (Исландия) - „Дрита“ (Косово);
- "Ильвес" (Финляндия) - „Аустрия“ (Австрия);
- "Легия" (Польша) - „Кернарфон Таун“ (Уэльс);
- "Хайдук" (Хорватия) - ХБ Торсхавн (Фарерские острова);
- "Млада" (Чехия) - „Трансинвест“ (Литва);
- "Осиек" (Хорватия) - „Левадия“ (Эстония);
- ЦСКА-1948 (Болгария) - "Будучность" (Черногория);
- "Днепр-1" (Украина) - „Академия Пушкаша“ (Венгрия);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) - „Браво“ (Словения);
- "Ноах" (Армения) - „Слима Вондерерз“ (Мальта);
- "Олимпия" (Словения) - „Полесье“ (Украина);
- "Зира" (Азербайджан) - ДАК (Словакия);
- "Жальгирис" (Литва) - „Пафос“ (Кипр);
- "Рига" (Латвия) - „Шленск“ (Польша);
- "Баник" (Чехия) - „Урарт“ (Армения);
- "АЕК (Афины, Греция) - "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра);
- "Марибор" (Словения) - „Университатя“ (Румыния);
- "Юргорден" (Швеция) - „Прогресс“ (Люксембург);
- "Витория Гимарайнш" (Португалия) - „Флориана“ (Мальта);
- "Цюрих" (Швейцария) - „Шелбурн“ (Ирландия);
- КуПС (Финляндия) - "Тромсе" (Норвегия);
- "Сент-Патрикс" (Ирландия) - „Вадуц“ (Лихтенштейн);
- "Гент" (Бельгия) - „Викингур“ (Фарерские острова);
- "Стьярнан" (Исландия) - „Пайде“ (Эстония);
- "Брондбю" (Дания) - „Ллапи“ (Косово);
- ЧФР (Румыния) - "Неман" (Беларусь);
- "Зимбру" (Молдова) - „Арарат-Армения“ (Армения);
- "Раднички 1923" (Сербия) - „Морнар“ (Черногория);
- "Сараево" (Босния и Герцеговина) - „Спартак“ (Словакия);
- "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - „Сабах“ (Азербайджан);
- "Пакш" (Венгрия) - АЕК (Ларнака, Кипр);
- "Сабуртало" (Грузия) - „Партизани“ (Албания);
- "Милсами" (Молдова) - „Астана“ (Казахстан);
- "Дифферданж" (Люксембург) - „Ордабасы“ (Казахстан);
- "Викингур" (Исландия) - „Эгнатия“ (Албания);
- "Виртус" (Сан-Марино) - „Флора“ (Эстония);
- "Струга" (Северная Македония) - „Пюник“ (Армения);
- "Динамо" (Батуми, Грузия) - „Дечич“ (Черногория);
- "Балкани" (Косово) - „Хамрун Спартанс“ (Мальта).
Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на 25-е июля и первое августа.
Популярное сейчас
- ЛК. Команда Артема Поляруса идет дальше, Милсами с украинцем выбивает белорусов
- Контрольный матч. Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2. Ужасная концовка встречи
- Норвегия U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 U-19
- Первый квалификационный раунд ЛК. Потенциальные соперники для наших конкурентов, очередь посева для Днепра-1
- Морские и воздушные дроны СБУ атаковали российскую базу береговой охраны на озере Донузлав. ВИДЕО
- Зеленский: Все российские аэродромы, с которых взлетают бомбардировщики, надо уничтожить