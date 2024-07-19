С Полесьем, и формально – с Днепром-1. Определились все участники второго квалификационного раунда ЛК, сформированы пары

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. Это означает, что определились все участники второго круга отбора. Они сформировали 49 игровых пар.

Среди этих игровых пар есть две с участием представителей Украины. "Полесье" сыграет с "Олимипией", а вот сыграет ли "Днепр-1" с "Академией Пушкаша" – неизвестно.

Также отметим, что второй квалификационный раунд Лиги конференций разделен на два пути – основной путь и путь чемпионов.

Основной путь:

"Го Ахид Иглс" (Нидерланды) - „Бранн“ (Норвегия);

"Валюр" (Исландия) - „Сент-Миррен“ (Шотландия);

"Копенгаген" (Дания) - „Мегпис“ (Гибралтар);

"Дюделанж" (Люксембург) - „Хеккен“ (Швеция);

"Ауда" (Латвия) - „Клифтонвил“ (Северная Ирландия).

"Омония" (Кипр) - „Торпедо“ (Кутаиси, Грузия);

"Сумгаит" (Азербайджан) - „Фехервар“ (Венгрия);

"Башакшехир" (Турция) - „Ла Фиорита“ (Сан-Марино);

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) - „Черно Море“ (Болгария);

"Санкт-Галлен" (Швейцария) - „Тобол“ (Казахстан);

"Брейдаблик" (Исландия) - „Дрита“ (Косово);

"Ильвес" (Финляндия) - „Аустрия“ (Австрия);

"Легия" (Польша) - „Кернарфон Таун“ (Уэльс);

"Хайдук" (Хорватия) - ХБ Торсхавн (Фарерские острова);

"Млада" (Чехия) - „Трансинвест“ (Литва);

"Осиек" (Хорватия) - „Левадия“ (Эстония);

ЦСКА-1948 (Болгария) - "Будучность" (Черногория);

"Днепр-1" (Украина) - „Академия Пушкаша“ (Венгрия);

"Зрински" (Босния и Герцеговина) - „Браво“ (Словения);

"Ноах" (Армения) - „Слима Вондерерз“ (Мальта);

"Олимпия" (Словения) - „Полесье“ (Украина) ;

"Зира" (Азербайджан) - ДАК (Словакия);

"Жальгирис" (Литва) - „Пафос“ (Кипр);

"Рига" (Латвия) - „Шленск“ (Польша);

"Баник" (Чехия) - „Урарт“ (Армения);

"АЕК (Афины, Греция) - "Интер Клуб Д'Эскальдес" (Андорра);

"Марибор" (Словения) - „Университатя“ (Румыния);

"Юргорден" (Швеция) - „Прогресс“ (Люксембург);

"Витория Гимарайнш" (Португалия) - „Флориана“ (Мальта);

"Цюрих" (Швейцария) - „Шелбурн“ (Ирландия);

КуПС (Финляндия) - "Тромсе" (Норвегия);

"Сент-Патрикс" (Ирландия) - „Вадуц“ (Лихтенштейн);

"Гент" (Бельгия) - „Викингур“ (Фарерские острова);

"Стьярнан" (Исландия) - „Пайде“ (Эстония);

"Брондбю" (Дания) - „Ллапи“ (Косово);

ЧФР (Румыния) - "Неман" (Беларусь);

"Зимбру" (Молдова) - „Арарат-Армения“ (Армения);

"Раднички 1923" (Сербия) - „Морнар“ (Черногория);

"Сараево" (Босния и Герцеговина) - „Спартак“ (Словакия);

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - „Сабах“ (Азербайджан);

"Пакш" (Венгрия) - АЕК (Ларнака, Кипр);

"Сабуртало" (Грузия) - „Партизани“ (Албания);

"Милсами" (Молдова) - „Астана“ (Казахстан);

Путь чемпионов:

"Дифферданж" (Люксембург) - „Ордабасы“ (Казахстан);

"Викингур" (Исландия) - „Эгнатия“ (Албания);

"Виртус" (Сан-Марино) - „Флора“ (Эстония);

"Струга" (Северная Македония) - „Пюник“ (Армения);

"Динамо" (Батуми, Грузия) - „Дечич“ (Черногория);

"Балкани" (Косово) - „Хамрун Спартанс“ (Мальта).

Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на 25-е июля и первое августа.