Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье будет фигурировать в жеребьевке 3-го раунда квалификации ЛК. Благодаря рейтингу соперника есть посев. Потенциальные соперники
Формально здесь также Днепр-1
polissyafc.com
Определились все участники второго квалификационного раунда Лиги конференций, сформированы все игровые пары.
Однако перед матчами этой стадии будет жеребьевка третьего квалификационного раунда, в которой будет фигурировать пара с участием "Полесья" – "Олимпия"/"Полесье". Благодаря рейтингу словенцев эта пара вошла в посев, соперник победителя словенско-украинского противостояния сыграет в следующем раунде с не сеяным соперником.
В Лиге конференций формально остается и "Днепр-1". Он также будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда, также будет в посеве. Потенциальные соперники - почти те же, что у "Полесья" (за одним исключением).
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций состоится в понедельник, 22-го июля.
Популярное сейчас
- Кто должен заменить Днепр-1? Мнение экспертов
- ЛК. Команда Артема Поляруса идет дальше, Милсами с украинцем выбивает белорусов
- ЛЕ. Конкурент Украины в ТК берет максимум, Тобол Шахова вылетает, Шериф Гуры с боем прошел дальше
- Первый квалификационный раунд ЛК. Потенциальные соперники для наших конкурентов, очередь посева для Днепра-1
- С Полесьем, и формально – с Днепром-1. Определились все участники второго квалификационного раунда ЛК, сформированы пары
- У Динамо и Зари есть дополнительные требования к УПЛ ТВ. Переговоры продолжаются