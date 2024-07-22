Сегодня Днепр-1, как и Полесье, будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда ЛК. Потенциальные соперники

В понедельник, 22-го июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. В процедуре будут фигурировать команды, а также игровые пары второго квалификационного раунда.

Несмотря на тот факт, что "Днепр-1" снялся с УПЛ из-за финансовых проблем, в официальных источниках УЕФА команда фигурирует как участник жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций в составе игровой пары второго квалификационного раунда "Днепр-1" (Украина)/"Академия Пушкаша" (Венгрия).

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Также в процедуре фигурирует пара "Олимпия" (Словения)/"Полесье" (Украина).

И "Олимпия"/"Полесье", и "Днепр-1"/"Академия Пушкаша" во время жеребьевки будут в посеве. Список их потенциальных соперников почти идентичен – за исключением одной позиции.

Потенциальные соперники:

Отметим, что в день жеребьевки утром УЕФА сформирует мини-группы по 5-6 команд/игровых пар, в каждой из которых будет проведена отдельная жеребьевка. Следовательно, список потенциальных соперников "Днепра-1" и "Полесья" с утра понедельника (22-го июля) сократится до 5-6-ти позиций.

Начало процедуры жеребьевки – в понедельник, 22-го июля, в 15:00.