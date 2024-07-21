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Потенциальный соперник для Полесья. Видеотрансляция третьего квалификационного раунда Лиги конференций
Жеребьевка Лиги конференций: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 22.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
В понедельник, 22-го июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
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В процедуре будет фигурировать пара "Олимпия" (Словения)/"Полесье" (Украина). Формально также будет участвовать в жеребьевке "Днепр-1" как участник пары "Днепр-1"/"Академия Пушкаша".
Обо всех нюансах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций – по ссылке.
Читайте такжеЗавтра Днепр-1, как и Полесье, будет фигурировать в жеребьевке третьего квалификационного раунда ЛК. Потенциальные соперники
Начало процедуры – в 15:00.
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. 15:00
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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