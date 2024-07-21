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К матчам против Олимпии готовится 28 футболистов Полесья

Лига конференций

Первая игра в Любляне состоится в четверг

К матчам против Олимпии готовится 28 футболистов Полесья

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Волки" находятся в пригороде польской столицы. Уже через несколько дней житомирский клуб дебютирует в еврокубках.

Имад Ашур выбрал 28 игроков, на которых рассчитывает в поединках Лиги конференций.

  • Вратари: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов.
  • Защитники: Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле.
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  • Полузащитники: Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал.
  • Нападающие: Филипп Будкивский, Луифер Эрнандес, Адмир Бристрич.

"Полесье" завершило предыдущий сезон УПЛ на пятой строчке.

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Полесье (Житомир)
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
21.07.2024 в 23:37
Скільки ше чекати Макуана?
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
21.07.2024 в 23:37
Скільки ше чекати Макуана?
Ответить
0
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