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К матчам против Олимпии готовится 28 футболистов Полесья
Первая игра в Любляне состоится в четверг
Фото: ФК Полісся
"Волки" находятся в пригороде польской столицы. Уже через несколько дней житомирский клуб дебютирует в еврокубках.
Имад Ашур выбрал 28 игроков, на которых рассчитывает в поединках Лиги конференций.
- Вратари: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов.
- Защитники: Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле.
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- Полузащитники: Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал.
- Нападающие: Филипп Будкивский, Луифер Эрнандес, Адмир Бристрич.
"Полесье" завершило предыдущий сезон УПЛ на пятой строчке.
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Источник:Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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жека-киев (биг виладж)
21.07.2024 в 23:37
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