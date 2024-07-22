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Количество потенциальных соперников Полесья и Днепра-1 в квалификации ЛК сократилось до пяти/шести

Лига конференций
Обновлено

Традиционная процедура

Количество потенциальных соперников Полесья и Днепра-1 в квалификации ЛК сократилось до пяти/шести

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА в день жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций провел традиционное разделение сеяных и не сеяных участников жеребьевки на мини-группы. Сократилось и количество потенциальных соперников украинских представителей.

В жеребьевке фигурирует также пара с участием "Днепра-1", уже снявшегося с УПЛ.

Потенциальные соперники победителя пары "Полесье" (Украина)/Олимпия (Словения):

  • "Зира"/ДАК 1904;
  • "Санкт-Галлен"/"Тобол";
  • "Сумгаит"/"Фехервар";
  • "Баник"/"Урарту";
  • "Шериф"/"Эльфсборг" (неудачник пары);
  • "Панатинаикос"/"Ботев" (неудачник пары).

Потенциальные соперники победителя пары "Днепр-1" (Украина)/Академия Пушкаша (Венгрия):

  • ЦСКА 1948/"Будучность";
  • "Зимбру"/"Арарат"-Армения;
  • "Брага"/"Маккаби" (Петах-Тиква) (неудачник пары);
  • "Аяк"/"Войводина" (неудачник пары);
  • "Ноах"/"Слима Вондерерс".

Начало жеребьевки – в 15:00.

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Опубликовал: Александр Бураков
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