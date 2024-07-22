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Количество потенциальных соперников Полесья и Днепра-1 в квалификации ЛК сократилось до пяти/шести
Традиционная процедура
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА в день жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций провел традиционное разделение сеяных и не сеяных участников жеребьевки на мини-группы. Сократилось и количество потенциальных соперников украинских представителей.
В жеребьевке фигурирует также пара с участием "Днепра-1", уже снявшегося с УПЛ.
Потенциальные соперники победителя пары "Полесье" (Украина)/Олимпия (Словения):
- "Зира"/ДАК 1904;
- "Санкт-Галлен"/"Тобол";
- "Сумгаит"/"Фехервар";
- "Баник"/"Урарту";
- "Шериф"/"Эльфсборг" (неудачник пары);
- "Панатинаикос"/"Ботев" (неудачник пары).
Потенциальные соперники победителя пары "Днепр-1" (Украина)/Академия Пушкаша (Венгрия):
- ЦСКА 1948/"Будучность";
- "Зимбру"/"Арарат"-Армения;
- "Брага"/"Маккаби" (Петах-Тиква) (неудачник пары);
- "Аяк"/"Войводина" (неудачник пары);
- "Ноах"/"Слима Вондерерс".
Начало жеребьевки – в 15:00.
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