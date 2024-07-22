Количество потенциальных соперников Полесья и Днепра-1 в квалификации ЛК сократилось до пяти/шести

УЕФА в день жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций провел традиционное разделение сеяных и не сеяных участников жеребьевки на мини-группы. Сократилось и количество потенциальных соперников украинских представителей.

В жеребьевке фигурирует также пара с участием "Днепра-1", уже снявшегося с УПЛ.

Потенциальные соперники победителя пары "Полесье" (Украина)/Олимпия (Словения):

"Зира"/ДАК 1904;

"Санкт-Галлен"/"Тобол";

"Сумгаит"/"Фехервар";

"Баник"/"Урарту";

"Шериф"/"Эльфсборг" (неудачник пары);

"Панатинаикос"/"Ботев" (неудачник пары).

Потенциальные соперники победителя пары "Днепр-1" (Украина)/Академия Пушкаша (Венгрия):

ЦСКА 1948/"Будучность";

"Зимбру"/"Арарат"-Армения;

"Брага"/"Маккаби" (Петах-Тиква) (неудачник пары);

"Аяк"/"Войводина" (неудачник пары);

"Ноах"/"Слима Вондерерс".

Начало жеребьевки – в 15:00.