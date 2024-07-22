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Жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛК. Хайдук может пересечься с Трабзонспором, Легия имеет шансы встретиться с Брондбю
Более 100 команд узнали о своих потенциальных соперниках на этой стадии соревнований
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. 116 команд / игровых пар были разделены на два пути - Основной путь и Путь чемпионов. На каждом пути, в свою очередь, команды были разделены на две группы по рейтингу - сеяные и несеяные.
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Результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги конференций
Добавим, что матчи третьего круга Лиги Конференций состоятся 8 и 15 августа. О времени проведения будет сообщено позже.
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