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Если пройдут Олимпию. Известно, с кем может сыграть Полесье в третьем раунде квалификации ЛК
Также был формально определён соперник ещё одного украинского клуба
Фото: ФК Полісся
В понедельник, 22 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций. В процедуре фигурировали два представителя от Украины - "Полесье" и "Днепр-1" (формально).
Победитель пары "Полесье" (Украина)/"Олимпия" (Словения) сыграет с неудачником дуэта "Шериф" (Молдова)/"Эльфсборг" (Швеция), в то время как сильнейший в паре "Днепр-1"/"Академия Пушкаша" (Венгрия) померяется силами с лучшей командой пары "Арарат" (Армения) - "Зимбру" (Молдова).
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Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 8 и 15 августа.
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