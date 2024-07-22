Два игрока Полесья пропустят первый матч ЛК с Олимпией из-за дисквалификаций

Два игрока " Полесья " не помогут своей команде в первом матче квалификации Лиги конференций против словенской "Олимпии". Как сообщил главный тренер команды Имад Ашур, речь идет о защитнике Богдане Кушниренко и хавбеке Руслане Бабенко.

"Из-за дисквалификации команде не помощник Руслан Бабенко, заработавший красную еще в прошлом сезоне. Играя за "Днепр-1" в Лиге конференций.

У нас есть еще один игрок, который будет пропускать игру – это Богдан Кушниренко из-за очень старой дисквалификации. Все эти вещи, мы о них узнали...

Конечно, неприятная информация, особенно в случае с Кушниренко. Потому что никто не ожидал, что эта дисквалификация все еще может продолжаться", – сказал Ашур.