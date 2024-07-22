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Два игрока Полесья пропустят первый матч ЛК с Олимпией из-за дисквалификаций

Лига конференций
Обновлено

Старые дисквалификации у Кушниренко и Бабенко

Два игрока Полесья пропустят первый матч ЛК с Олимпией из-за дисквалификаций

polissyafc.com

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Два игрока "Полесья" не помогут своей команде в первом матче квалификации Лиги конференций против словенской "Олимпии". Как сообщил главный тренер команды Имад Ашур, речь идет о защитнике Богдане Кушниренко и хавбеке Руслане Бабенко.

"Из-за дисквалификации команде не помощник Руслан Бабенко, заработавший красную еще в прошлом сезоне. Играя за "Днепр-1" в Лиге конференций.

У нас есть еще один игрок, который будет пропускать игру – это Богдан Кушниренко из-за очень старой дисквалификации. Все эти вещи, мы о них узнали...

Конечно, неприятная информация, особенно в случае с Кушниренко. Потому что никто не ожидал, что эта дисквалификация все еще может продолжаться", – сказал Ашур.

Напомним, что первый матч противостояния команд пройдет 25 июля в "Олимпии".

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Руслан Бабенко Полесье (Житомир) Олимпия (Любляна) Богдан Кушниренко Имад Ашур
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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