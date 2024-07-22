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Два игрока Полесья пропустят первый матч ЛК с Олимпией из-за дисквалификаций
Старые дисквалификации у Кушниренко и Бабенко
polissyafc.com
Два игрока "
"Из-за дисквалификации команде не помощник Руслан Бабенко, заработавший красную еще в прошлом сезоне. Играя за "Днепр-1" в Лиге конференций.
У нас есть еще один игрок, который будет пропускать игру – это Богдан Кушниренко из-за очень старой дисквалификации. Все эти вещи, мы о них узнали...
Конечно, неприятная информация, особенно в случае с Кушниренко. Потому что никто не ожидал, что эта дисквалификация все еще может продолжаться", – сказал Ашур.
Напомним, что первый матч противостояния команд пройдет 25 июля в "Олимпии".
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