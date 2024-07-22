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Официально: УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций
В матчах с Академией Пушкаша днепрянам засчитано два технических поражения
scdnipro1.com.ua
УЕФА официально исключил "
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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Апелляционный комитет присудил "Днепру-1" два технических поражения по 0:3 в матчах квалификации Лиги конференций с венгерским клубом "Академия Пушкаша".
"Днепр-1" был признан ответственным за то, что две игры (25 июля и 1 августа) не состоятся, потому и получил наказание.
Напомним, что "Днепр-1" также снялся с УПЛ из-за финансовых проблем.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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alexrico11 (Кривий Ріг)
22.07.2024 в 21:30
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