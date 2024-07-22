  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Официально: УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций

Лига конференций
Обновлено

В матчах с Академией Пушкаша днепрянам засчитано два технических поражения

Официально: УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций

scdnipro1.com.ua

Новина українською

УЕФА официально исключил "Днепр-1" из Лиги конференций сезона 2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Апелляционный комитет присудил "Днепру-1" два технических поражения по 0:3 в матчах квалификации Лиги конференций с венгерским клубом "Академия Пушкаша".

"Днепр-1" был признан ответственным за то, что две игры (25 июля и 1 августа) не состоятся, потому и получил наказание.

Напомним, что "Днепр-1" также снялся с УПЛ из-за финансовых проблем.

Официально: УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций - изображение 1
По теме
yellow-arrow
ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
yellow-arrow
Два игрока Полесья пропустят первый матч ЛК с Олимпией из-за дисквалификаций
yellow-arrow
Жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛК. Хайдук может пересечься с Трабзонспором, Легия имеет шансы встретиться с Брондбю
УЕФА Академия Пушкаша (Венгрия) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alexrico11 (Кривий Ріг)
22.07.2024 в 21:30
Без матюків не скажеш. Нехай всім тим, хто не дозволив Руху заявитися замість Д-1, буде погано.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
alexrico11 (Кривий Ріг)
22.07.2024 в 21:30
Без матюків не скажеш. Нехай всім тим, хто не дозволив Руху заявитися замість Д-1, буде погано.
Ответить
0
0
legio5 (Николаев)
22.07.2024 в 21:25
шош... "браво федерация"
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости