ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

У Украины на этой стадии должны были выступить две команды, а выступит, только одна. "Днепр-1" хоть и фигурировал в жеребьевке третьего квалификационного раунда, но на поле не выйдет и уже получил два технических поражения в противостоянии с "Академией Пушкаша" (Венгрия) – 0:3 и 0:3.

"Полесье" сыграет с "Олимпией". Это главный матч стадии для Украины.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 25.07.2024

"Олимпия" (Словения) 20:00 "Полесье" (Украина);

"Днепр-1" (Украина) -//- "Академия Пушкаша" (Венгрия) 0:3.

Далее обращаем внимание на матчи с участием представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов – Польши, Хорватии и Сербии. Выгодно, чтобы эти команды не побеждали.

Лига конференций. 24.07.2024

"Рига" (Литва) 19:00 "Шленск" (Польша). Лига конференций. 25.07.2024 "Осиек" (Хорватия) 21:00 "Левадия" (Эстония);

"Раднички 1923" 21:00 "Морнар“ (Черногория) ;

; "Легия" (Польша) 21:45 "Карнарфон Таун“ (Уэльс) ;

; "Хайдук" (Хорватия) 22:00 ХБ Торсхавн (Фарерские острова).

Обращаем внимание на конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов – здесь таких двое: "Копенгаген" (Дания) и "Гент“ (Бельгия).

"Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Копенгаген“ (Дания);

"Копенгаген“ (Дания); "Гент" (Бельгия) 21:00 "Викингур“ (Фарерские острова).

Далее следим за теми парами команд, где определяются потенциальные соперники представителей Украины или представителей каких-то наших конкурентов. В том числе – и конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов. Отмечаем именно "Шахтер" в этой борьбе, ведь у него есть возможность отобраться в основной этап Лиги чемпионов 2025/26 без квалификации.

"Милсами" (Молдова) 19:00 "Астана“ (Казахстан) - определяется потенциальный соперник "Риеки“ (Хорватия);

"Астана“ (Казахстан) - определяется потенциальный соперник "Риеки“ (Хорватия); "Зира" (Азербайджан) 19:30 ДАК 1904 (Словакия) - определяется потенциальный соперник "Осиека“.

ДАК 1904 (Словакия) - определяется потенциальный соперник "Осиека“. "Баник" (Чехия) 20:00 "Урарту“ (Армения) - определяется потенциальный соперник "Копенгагена“ (Дания);

"Урарту“ (Армения) - определяется потенциальный соперник "Копенгагена“ (Дания); "Пакш" (Венгрия) 20:00 АЕК (Ларнака, Кипр) - определяется потенциальный соперник "Раднички1923“ (Сербия);

АЕК (Ларнака, Кипр) - определяется потенциальный соперник "Раднички1923“ (Сербия); "Брондбю" (Дания) 20:00 "Ллапи“ (Косово) – определяется потенциальный соперник "Легии“ (Польша);

"Ллапи“ (Косово) – определяется потенциальный соперник "Легии“ (Польша); "Санкт-Галлен" (Швейцария) 21:00 "Тобол“ (Казахстан) – определяется потенциальный соперник "Шленска“ (Польша);

"Тобол“ (Казахстан) – определяется потенциальный соперник "Шленска“ (Польша); "Марибор" (Словения) 21:25 "Университатя“ (Румыния) – определяется потенциальный соперник "Войводины“ (Сербия);

"Университатя“ (Румыния) – определяется потенциальный соперник "Войводины“ (Сербия); "Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Спартак“ (Словакия) – определяется потенциальный соперник "Вислы“ (Польша).

Остальные матчи

Лига конференций. 23.07.2024

"Балкани" (Косово) 19:00 "Хамрун Спартанс“ (Мальта);

"Хамрун Спартанс“ (Мальта); "Дифферданж" (Люксембург) 20:00 "Ордабасы“ (Казахстан);

"Ордабасы“ (Казахстан); "Виртус" (Сан-Марино) 22:00 "Флора“ (Эстония).

Лига конференций. 24.07.2024

"Струга" (Северная Македония) 18:00 "Пюник“ (Армения);

"Пюник“ (Армения); "Динамо" (Батуми, Грузия) 20:00 "Дечич“ (Черногория);

"Дечич“ (Черногория); АЕК (Афины, Греция) 21:00 "Интер Д'Эскальдес" (Андорра);

"Интер Д'Эскальдес" (Андорра); "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) 22:00 "Ауда“ (Латвия).

Лига конференций. 25.07.2024

КуПС (Финляндия) 18:00 "Тромсе" (Норвегия);

"Тромсе" (Норвегия); "Жальгирис" (Литва) 19:00 "Пафос“ (Кипр);

"Пафос“ (Кипр); "Сабуртало" (Грузия) 19:00 "Партизани“ (Албания);

"Партизани“ (Албания); "Ильвес" (Финляндия) 19:00 "Аустрия“ (Австрия);

"Аустрия“ (Австрия); "Млада" (Чехия) 19:00 "Трансинвест“ (Литва);

"Трансинвест“ (Литва); "Ноах" (Армения) 19:00 "Слима Вондерерз“ (Мальта);

"Слима Вондерерз“ (Мальта); "Сумгаит" (Азербайджан) 19:00 "Фехервар“ (Венгрия);

"Фехервар“ (Венгрия); "Хоу Эхед Иглс" (Нидерланды) 19:30 "Бранн“ (Норвегия);

"Бранн“ (Норвегия); "Омония" (Кипр) 19:30 "Торпедо“ (Кутаиси, Грузия);

"Торпедо“ (Кутаиси, Грузия); "Зимбру" (Молдова) 19:45 "Арарат-Армения“ (Армения);

"Арарат-Армения“ (Армения); "Дюделанж" (Люксембург) 20:00 "Хеккен“ (Швеция);

"Хеккен“ (Швеция); "Флориана" (Мальта) 20:00 "Витория Гимарайнш“ (Португалия);

"Витория Гимарайнш“ (Португалия); "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:00 "Черно Море“ (Болгария);

"Черно Море“ (Болгария); "Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Шелбурн“ (Ирландия);

"Шелбурн“ (Ирландия); "Юргорден" (Швеция) 20:00 "Прогресс“ (Люксембург);

"Прогресс“ (Люксембург); "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 20:00 "Сабах“ (Азербайджан);

"Сабах“ (Азербайджан); ЦСКА 1948 (Болгария) 20:30 "Будучность" (Черногория);

"Будучность" (Черногория); ЧФР (Румыния) 20:30 "Неман" (Беларусь);

"Неман" (Беларусь); "Башакшехир" (Турция) 20:45 "Ла Фиорита" (Сан-Марино);

"Ла Фиорита" (Сан-Марино); "Валюр" (Исландия) 21:45 "Сент-Миррен“ (Шотландия);

"Сент-Миррен“ (Шотландия); "Викингур" (Исландия) 21:45 "Эгнатия“ (Албания);

"Эгнатия“ (Албания); "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Вадуц“ (Лихтенштейн);

"Вадуц“ (Лихтенштейн); "Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Браво“ (Словения);

"Браво“ (Словения); "Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Пайде“ (Эстония);

"Пайде“ (Эстония); "Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Дрита“ (Косово).