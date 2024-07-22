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ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
Анонс первых матчей второго квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.
У Украины на этой стадии должны были выступить две команды, а выступит, только одна. "Днепр-1" хоть и фигурировал в жеребьевке третьего квалификационного раунда, но на поле не выйдет и уже получил два технических поражения в противостоянии с "Академией Пушкаша" (Венгрия) – 0:3 и 0:3.
"Полесье" сыграет с "Олимпией". Это главный матч стадии для Украины.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Олимпия" (Словения) 20:00 "Полесье" (Украина);
- "Днепр-1" (Украина) -//- "Академия Пушкаша" (Венгрия) 0:3.
Далее обращаем внимание на матчи с участием представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов – Польши, Хорватии и Сербии. Выгодно, чтобы эти команды не побеждали.
- "Рига" (Литва) 19:00 "Шленск" (Польша).Лига конференций. 25.07.2024
- "Осиек" (Хорватия) 21:00 "Левадия" (Эстония);
- "Раднички 1923" 21:00 "Морнар“ (Черногория);
- "Легия" (Польша) 21:45 "Карнарфон Таун“ (Уэльс);
- "Хайдук" (Хорватия) 22:00 ХБ Торсхавн (Фарерские острова).
Обращаем внимание на конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов – здесь таких двое: "Копенгаген" (Дания) и "Гент“ (Бельгия).
- "Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Копенгаген“ (Дания);
- "Гент" (Бельгия) 21:00 "Викингур“ (Фарерские острова).
Далее следим за теми парами команд, где определяются потенциальные соперники представителей Украины или представителей каких-то наших конкурентов. В том числе – и конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов. Отмечаем именно "Шахтер" в этой борьбе, ведь у него есть возможность отобраться в основной этап Лиги чемпионов 2025/26 без квалификации.
- "Милсами" (Молдова) 19:00 "Астана“ (Казахстан) - определяется потенциальный соперник "Риеки“ (Хорватия);
- "Зира" (Азербайджан) 19:30 ДАК 1904 (Словакия) - определяется потенциальный соперник "Осиека“.
- "Баник" (Чехия) 20:00 "Урарту“ (Армения) - определяется потенциальный соперник "Копенгагена“ (Дания);
- "Пакш" (Венгрия) 20:00 АЕК (Ларнака, Кипр) - определяется потенциальный соперник "Раднички1923“ (Сербия);
- "Брондбю" (Дания) 20:00 "Ллапи“ (Косово) – определяется потенциальный соперник "Легии“ (Польша);
- "Санкт-Галлен" (Швейцария) 21:00 "Тобол“ (Казахстан) – определяется потенциальный соперник "Шленска“ (Польша);
- "Марибор" (Словения) 21:25 "Университатя“ (Румыния) – определяется потенциальный соперник "Войводины“ (Сербия);
- "Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Спартак“ (Словакия) – определяется потенциальный соперник "Вислы“ (Польша).
Остальные матчи
- "Балкани" (Косово) 19:00 "Хамрун Спартанс“ (Мальта);
- "Дифферданж" (Люксембург) 20:00 "Ордабасы“ (Казахстан);
- "Виртус" (Сан-Марино) 22:00 "Флора“ (Эстония).
- "Струга" (Северная Македония) 18:00 "Пюник“ (Армения);
- "Динамо" (Батуми, Грузия) 20:00 "Дечич“ (Черногория);
- АЕК (Афины, Греция) 21:00 "Интер Д'Эскальдес" (Андорра);
- "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) 22:00 "Ауда“ (Латвия).
- КуПС (Финляндия) 18:00 "Тромсе" (Норвегия);
- "Жальгирис" (Литва) 19:00 "Пафос“ (Кипр);
- "Сабуртало" (Грузия) 19:00 "Партизани“ (Албания);
- "Ильвес" (Финляндия) 19:00 "Аустрия“ (Австрия);
- "Млада" (Чехия) 19:00 "Трансинвест“ (Литва);
- "Ноах" (Армения) 19:00 "Слима Вондерерз“ (Мальта);
- "Сумгаит" (Азербайджан) 19:00 "Фехервар“ (Венгрия);
- "Хоу Эхед Иглс" (Нидерланды) 19:30 "Бранн“ (Норвегия);
- "Омония" (Кипр) 19:30 "Торпедо“ (Кутаиси, Грузия);
- "Зимбру" (Молдова) 19:45 "Арарат-Армения“ (Армения);
- "Дюделанж" (Люксембург) 20:00 "Хеккен“ (Швеция);
- "Флориана" (Мальта) 20:00 "Витория Гимарайнш“ (Португалия);
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:00 "Черно Море“ (Болгария);
- "Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Шелбурн“ (Ирландия);
- "Юргорден" (Швеция) 20:00 "Прогресс“ (Люксембург);
- "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 20:00 "Сабах“ (Азербайджан);
- ЦСКА 1948 (Болгария) 20:30 "Будучность" (Черногория);
- ЧФР (Румыния) 20:30 "Неман" (Беларусь);
- "Башакшехир" (Турция) 20:45 "Ла Фиорита" (Сан-Марино);
- "Валюр" (Исландия) 21:45 "Сент-Миррен“ (Шотландия);
- "Викингур" (Исландия) 21:45 "Эгнатия“ (Албания);
- "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Вадуц“ (Лихтенштейн);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Браво“ (Словения);
- "Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Пайде“ (Эстония);
- "Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Дрита“ (Косово).
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