  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов

Лига конференций

Анонс первых матчей второго квалификационного раунда

ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

У Украины на этой стадии должны были выступить две команды, а выступит, только одна. "Днепр-1" хоть и фигурировал в жеребьевке третьего квалификационного раунда, но на поле не выйдет и уже получил два технических поражения в противостоянии с "Академией Пушкаша" (Венгрия) – 0:3 и 0:3.

"Полесье" сыграет с "Олимпией". Это главный матч стадии для Украины.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига конференций. 25.07.2024

  • "Олимпия" (Словения) 20:00 "Полесье" (Украина);
  • "Днепр-1" (Украина) -//- "Академия Пушкаша" (Венгрия) 0:3.

Далее обращаем внимание на матчи с участием представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов – Польши, Хорватии и Сербии. Выгодно, чтобы эти команды не побеждали.

Лига конференций. 24.07.2024

  • "Рига" (Литва) 19:00 "Шленск" (Польша).

Лига конференций. 25.07.2024

  • "Осиек" (Хорватия) 21:00 "Левадия" (Эстония);
  • "Раднички 1923" 21:00 "Морнар“ (Черногория);
  • "Легия" (Польша) 21:45 "Карнарфон Таун“ (Уэльс);
  • "Хайдук" (Хорватия) 22:00 ХБ Торсхавн (Фарерские острова).

Обращаем внимание на конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов – здесь таких двое: "Копенгаген" (Дания) и "Гент“ (Бельгия).

  • "Мегпис" (Гибралтар) 19:00 "Копенгаген“ (Дания);
  • "Гент" (Бельгия) 21:00 "Викингур“ (Фарерские острова).

Далее следим за теми парами команд, где определяются потенциальные соперники представителей Украины или представителей каких-то наших конкурентов. В том числе – и конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов. Отмечаем именно "Шахтер" в этой борьбе, ведь у него есть возможность отобраться в основной этап Лиги чемпионов 2025/26 без квалификации.

  • "Милсами" (Молдова) 19:00 "Астана“ (Казахстан) - определяется потенциальный соперник "Риеки“ (Хорватия);
  • "Зира" (Азербайджан) 19:30 ДАК 1904 (Словакия) - определяется потенциальный соперник "Осиека“.
  • "Баник" (Чехия) 20:00 "Урарту“ (Армения) - определяется потенциальный соперник "Копенгагена“ (Дания);
  • "Пакш" (Венгрия) 20:00 АЕК (Ларнака, Кипр) - определяется потенциальный соперник "Раднички1923“ (Сербия);
  • "Брондбю" (Дания) 20:00 "Ллапи“ (Косово) – определяется потенциальный соперник "Легии“ (Польша);
  • "Санкт-Галлен" (Швейцария) 21:00 "Тобол“ (Казахстан) – определяется потенциальный соперник "Шленска“ (Польша);
  • "Марибор" (Словения) 21:25 "Университатя“ (Румыния) – определяется потенциальный соперник "Войводины“ (Сербия);
  • "Сараево" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Спартак“ (Словакия) – определяется потенциальный соперник "Вислы“ (Польша).

Остальные матчи

Лига конференций. 23.07.2024

  • "Балкани" (Косово) 19:00 "Хамрун Спартанс“ (Мальта);
  • "Дифферданж" (Люксембург) 20:00 "Ордабасы“ (Казахстан);
  • "Виртус" (Сан-Марино) 22:00 "Флора“ (Эстония).

Лига конференций. 24.07.2024

  • "Струга" (Северная Македония) 18:00 "Пюник“ (Армения);
  • "Динамо" (Батуми, Грузия) 20:00 "Дечич“ (Черногория);
  • АЕК (Афины, Греция) 21:00 "Интер Д'Эскальдес" (Андорра);
  • "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) 22:00 "Ауда“ (Латвия).

Лига конференций. 25.07.2024

  • КуПС (Финляндия) 18:00 "Тромсе" (Норвегия);
  • "Жальгирис" (Литва) 19:00 "Пафос“ (Кипр);
  • "Сабуртало" (Грузия) 19:00 "Партизани“ (Албания);
  • "Ильвес" (Финляндия) 19:00 "Аустрия“ (Австрия);
  • "Млада" (Чехия) 19:00 "Трансинвест“ (Литва);
  • "Ноах" (Армения) 19:00 "Слима Вондерерз“ (Мальта);
  • "Сумгаит" (Азербайджан) 19:00 "Фехервар“ (Венгрия);
  • "Хоу Эхед Иглс" (Нидерланды) 19:30 "Бранн“ (Норвегия);
  • "Омония" (Кипр) 19:30 "Торпедо“ (Кутаиси, Грузия);
  • "Зимбру" (Молдова) 19:45 "Арарат-Армения“ (Армения);
  • "Дюделанж" (Люксембург) 20:00 "Хеккен“ (Швеция);
  • "Флориана" (Мальта) 20:00 "Витория Гимарайнш“ (Португалия);
  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:00 "Черно Море“ (Болгария);
  • "Цюрих" (Швейцария) 20:00 "Шелбурн“ (Ирландия);
  • "Юргорден" (Швеция) 20:00 "Прогресс“ (Люксембург);
  • "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 20:00 "Сабах“ (Азербайджан);
  • ЦСКА 1948 (Болгария) 20:30 "Будучность" (Черногория);
  • ЧФР (Румыния) 20:30 "Неман" (Беларусь);
  • "Башакшехир" (Турция) 20:45 "Ла Фиорита" (Сан-Марино);
  • "Валюр" (Исландия) 21:45 "Сент-Миррен“ (Шотландия);
  • "Викингур" (Исландия) 21:45 "Эгнатия“ (Албания);
  • "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 "Вадуц“ (Лихтенштейн);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) 22:00 "Браво“ (Словения);
  • "Стьярнан" (Исландия) 22:00 "Пайде“ (Эстония);
  • "Брейдаблик" (Исландия) 22:15 "Дрита“ (Косово).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Два игрока Полесья пропустят первый матч ЛК с Олимпией из-за дисквалификаций
yellow-arrow
Официально: УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций
yellow-arrow
Жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛК. Хайдук может пересечься с Трабзонспором, Легия имеет шансы встретиться с Брондбю
Второй квалификационный раунд Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости