Наставник Полесья Ашур: Конкуренцию никто не отменял

Главный тренер "Полесья" рассказал о подготовке житомирского клуба к противостоянию Имад Ашур рассказал о подготовке житомирского клуба к противостоянию со словенской "Олимпией" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций.

"Сегодня мы все равно получили ту нагрузку, которую надо, но использовали немного другие средства для этого. Мы понимали что мы делаем и для чего мы это делаем. Просто возможно больше дали волю эмоциям, которые тоже должны быть и никуда не деваются, а завтра мы так же должны несмотря на эти эмоции, которые уже будут - делать то, что должны делать в следующей игре, которую мы так очень сильно ждем.

С каждым днем и тренировкой и каждой товарищеской игрой мы все больше получали этой информации и все больше у нас была возможность сделать определенные выводы по кондициям игроков, потому что мы должны понимать кто сейчас наиболее готов. Все равно никуда эта физическая часть не денется и так же относительно того, кто в этот момент учитывая физические кондиции, что может предложить на поле. Здесь может произойти все, что угодно, потому что конкуренцию никто не отменял, как я и говорил ранее. Есть вопрос просто кто в каком моменте находится сейчас и кажется, что это нормальный вопрос, который мы будем решать еженедельно в течение этого сезона.

У нас есть еще один игрок, который будет пропускать игру - это Богдан Кушниренко из-за очень-очень старой дисквалификации. Все эти вещи, мы о них узнали ... Конечно неприятная информация, особенно в случае с Кушниренко. Потому что никто не ожидал, что эта дисквалификация все еще может продолжаться, но реалии, которые мы должны принять и так же в течение последних тренировок мы будем делать определенные кадровые выводы и о том, как мы будем распределять игроков в пространстве так же - структурно. Но ближе к игре мы определимся окончательно.

"Олимпия"? Это достаточно инициативная и структурированная команда. Они действительно пытаются, по крайней мере из того, что мы видели, свою линию, прежде всего, в игре воплощать. Скажем так, есть много деталей интересных, о которых мы не будем говорить.

23-го числа после тренировки выезжаем, 24-го числа будет предматчевая тренировка, 25-го - все знают какой день. Фокус сейчас на том, чтобы максимально оптимально подготовиться к следующей игре влияя на то, на что мы можем влиять. А то, на что не можем - отпускать и адаптироваться и в день игры мы уже поймем насколько нам это удалось", - резюмировал Ашур.