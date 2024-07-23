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Олимпия – Полесье. АУДИО онлайн трансляция первого матча квалификации Лиги конференций
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Полісся
UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации третьего по значимости клубного европейского турнира между словенской "Любляной" и украинским "Полесьем".
"Полесью" на пути в группу Лиги конференций необходимо будет пройти словенскую "Олимпию" из города Любляна. Это первый поединок украинского клуба на еврокубковой арене в его истории, он пройдет в польском городе Гливице. Отметим, что ответный матч между командами состоится в четверг, 1 августа. Смогут ли "волки" добиться гандикапа в Словении? Или же придется отложить исход противостояния на матч в Польше? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 25 июля – в 19:55 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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