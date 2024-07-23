Олимпия – Полесье. АУДИО онлайн трансляция первого матча квалификации Лиги конференций

UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации третьего по значимости клубного европейского турнира между словенской "Любляной" и украинским "Полесьем".

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"Полесью" на пути в группу Лиги конференций необходимо будет пройти словенскую "Олимпию" из города Любляна. Это первый поединок украинского клуба на еврокубковой арене в его истории, он пройдет в польском городе Гливице. Отметим, что ответный матч между командами состоится в четверг, 1 августа. Смогут ли "волки" добиться гандикапа в Словении? Или же придется отложить исход противостояния на матч в Польше? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 25 июля – в 19:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук