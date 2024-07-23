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Экс-вингер Динамо сделал прогноз на первый матч Полесья в Лиге конференций
Отдал предпочтение команде из родной страны
Фото: fcdynamo.com
Бывший вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич высказался о противостоянии между словенской "Олимпией" и житомирским "Полесьям" во втором раунде квалификации Лиги конференций.
- "Полесье" на пути к основному этапу Лиги конференций во втором раунде квалификации встретится с "Олимпией". Именно этому словенскому клубу вы забили свой первый гол в карьере. Что можете рассказать о команде из Любляны?
– На самом деле, свой первый гол я забил команде "Приморье" где-то в сезоне 2011/12, а вот Любляне уже был второй. Что касается самой "Олимпии", то это исторически самый большой клуб в Словении. Они показывали хорошие результаты еще когда существовало государство Югославия.
"Олимпия" была самым успешным словенским клубом Югославии, а после обретения независимости команда уже всегда ставит высокие цели, ведет борьбу за чемпионство. Но в прошлом сезоне я был доволен тем, что им не повезло и победу в чемпионате одержал "Целье" – мой родной клуб.
- Есть ли у "Олимпии" устойчивый стиль футбола, каким она в течение лет отличается от других?
– Трудно об этом говорить, но думаю, что такого нет. У них немало тренеров изменилось за последние годы и у них нет своего стиля, как у "Динамо", например, когда говорят о динамовском футболе.
- А следили ли вы за "Полесьем" в прошлом сезоне? Что вы знаете об этом клубе?
– Да, конечно следил. Особенно в первые полгода, когда в основном составе постоянно играл Денис Бойко и я поддерживал с ним контакт.
- Что именно рассказывал о "Полесье" ваш экс-партнер по киевскому Динамо?
– Денис говорил только хорошее, отмечал базу команды и уровень организации в клубе. Я видел они даже некоторое время, шли на первом месте в чемпионате Украины. Слава Богу, что появляются команды, в которые вкладывают немалые деньги даже несмотря на тяжелую ситуацию в стране. Думаю, что это только плюс для Украины. Желаю удачи "Полесью".
- Будете болеть за "Полесье" в матче с "Олимпией"?
– Не знаю даже, буду болеть за футбол. Словения все равно моя родина (улыбается – прим.)
- Счет в игре "Олимпия" – "Полесье" по версии Беньямина Вербича.
– А тут уже домашний стадион будет играть на руку Любляне. Ой, ну думаю, что в первом матче "Олимпия" победит "Полесье". Скажу, что это будет 1:0 в их пользу.
Напомним, первая встреча пройдет в Любляне, 25 июля. Начало – в 20:00 по Киеву.
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