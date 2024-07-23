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Полесье объявило транслятора на матчи Лиги конференций с Олимпией

Лига конференций

Житомирская команда уже в четверг вступает в еврокубковый сезон

Полесье объявило транслятора на матчи Лиги конференций с Олимпией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Полесье" официально объявило, что матчи второго раунда квалификации Лиги Конференций против словенской "Олимпии" будут транслироваться на платформе MEGOGO.

Читайте такжеОлимпия – Полесье. АУДИО онлайн трансляция первого матча квалификации Лиги конференций

Матчи будут доступны в прямом эфире сервиса.

Напомним, что первый матч в Любляне состоится 25 июля, старт матча в 20:00 (по киевскому времени), аответный матч в Гливице начнется 1 августа в 19:00 (по Киеву).

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Олимпия – Полесье. АУДИО онлайн трансляция первого матча квалификации Лиги конференций
Полесье (Житомир) Олимпия (Любляна) Megogo
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Источник:
Телеграм Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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