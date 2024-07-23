Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье объявило транслятора на матчи Лиги конференций с Олимпией
Житомирская команда уже в четверг вступает в еврокубковый сезон
Getty Images / Global Images Ukraine
"Полесье" официально объявило, что матчи второго раунда квалификации Лиги Конференций против словенской "Олимпии" будут транслироваться на платформе MEGOGO.
Матчи будут доступны в прямом эфире сервиса.
Напомним, что первый матч в Любляне состоится 25 июля, старт матча в 20:00 (по киевскому времени), аответный матч в Гливице начнется 1 августа в 19:00 (по Киеву).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Телеграм Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ирак U-23 - Украина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Новичок Первой Лиги уволил главного тренера
- Источник: Лунин покинет Реал этим летом
- ЛК. Команда Артема Поляруса идет дальше, Милсами с украинцем выбивает белорусов
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн