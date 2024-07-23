В логове дракона. Пять известных игроков, выступавших за Олимпию

"Полесье" стартует на международной арене испытанием против "Олимпии". На первый взгляд, имя соперника мало о чем говорит – да, это один из словенских топов, да, имеет опыт в еврокубках, но до групповой стадии добрался только в прошлом сезоне (хорошо, что УЕФА придумал Лигу конференций).

Здесь еще надо понимать, что современные "драконы" существуют с марта 2005-го и по официальным документам не являются правопреемниками команды, основанной в 1945-м. Финансовые проблемы спровоцировали банкротство, "Олимпия" 2.0 появилась на развалинах треснувшего фундамента и сейчас всеми правдами и неправдами пытается ассоциироваться с пластом истории, который ей вообще-то не принадлежит.

Поэтому Миленко Ачимович, устроивший катастрофу Шовковскому, Сречко Катанец, обладатель Скудетто с "Сампдорией", знаменитый Роберт Просинечки и даже Бранислав Крунич, которому посчастливилось "побегать" за "Волынь" Кварцяного – не те, кого следует приписывать сегодняшнему клубу.

И да – именно игроки помогают идентифицировать тот или иной коллектив. Вы и могли не догадываться, что эти ребята защищали зелено-белые цвета, а на самом деле так и есть.

Ян Облак

Период в "Олимпии": сезон 2009/10

Статистика: 33 матча, 28 пропущенных, 10 клиншитов

Трофеи: –

Ян Облак является легендой мадридского "Атлетико", прошел немалый путь к признанию, но первые шаги сделал именно в стане "зелено-белых". Еще до дебюта на профессиональном уровне воспитанник "Олимпии" мониторился многими потенциальными покупателями, мог присоединиться к "Эмполи" и "Фулхэму", однако решил не форсировать события.

И это был правильный ход – в 2009-м команда вернулась в словенскую вышку, сразу задекларировала борьбу за высокие позиции (что важно, оправдала амбиции – финишировала четвертой и гарантировала прописку в квалификации ЛЕ).

Весь этот путь был пройден непосредственно с Облаком – 16-летний парень попал в старт и забетонировал за собой место. Если отбросить матчи, где вратарь отсутствовал, то он получил максимальное количество игровой практики и показал, что достоин заинтересованности со стороны иностранцев.

Неудивительно, что летом 2010-го "Бенфика" выложила на стол 4 миллиона евро – это до сих пор вторая по дороговизне продажа не только "драконов", но и всего тамошнего футбола.

Андраж Шпорар

Период в "Олимпии": 2012 - 2015 гг.

Статистика: 110 матчей, 50 голов, 18 результативных передач

Трофеи: Первая лига (2015/16)

Помните Андража Шпорара, который портил нервы "Днепру-1" в отборе к групповому этапу ЛЧ? Тогда форвард отправил в наши ворота три "штуки".

"Олимпия" занимает особое место в жизни уроженца Любляны. Из-за того, что клуб развалился в середине нулевых, пришлось начинать в соседнем "Интерблоке", однако уже в 2012-м Андраж принял предложение "драконов".

И выдал шикарный отрезок – за два с половиной сезона отметился 68 результативными действиями, причем постоянно удерживал стабильный уровень, даже несмотря на две тяжелые травмы, испортившие добрую часть 2013 года. В розыгрыше 2015/16 вышел на пик – в течение 20 матчей порадовал 17 мячами и 5 ассистами.

Во-первых, такие подвиги привлекли "Базель", который зимой охотно заплатил 3,8 миллиона евро, во-вторых, так был заложен итоговый успех "Олимпии" в чемпионате – коллектив взял национальное золото, опередив "Марибор" на 6 зачетных баллов.

Андражу не повезло закрепиться в Швейцарии (в дальнейшем и в лиссабонском "Спортинге"), но нападающий дважды перезагрузился – в братиславском "Словане" и, собственно, "Панатинаикосе".

Миха Зайц

Период в "Олимпии": сезон 2012/13, 2014 - 2017 гг.

Статистика: 83 матча, 20 голов, 13 результативных передач

Трофеи: Первая лига (2015/16)

В свое время Зайцу не стеснялись выдавать заоблачные авансы – центральный полузащитник ярко заскочил в Любляну в 2012-ом (в одном матче оформил дубль), затем вернулся спустя два года и доказал, что имеет потенциал. Хорошие персональные цифры, чемпионство, взятое в 2016-ом, статус одного из лидеров в двадцать два – как следствие, "Эмполи" не пожалел о 2,3 миллионах евро.

Другое дело, что где-то Зайц прогадал в выборе – итальянцы не могли похвастаться стабильностью, в 2017-м отправились в Серию В, а когда сразу поднялись в элиту, то центрхав не запомнился сильным перформансом, таким, чтобы гранды выстраивались в очередь. Из желающих остался "Фенербахче", но мы все понимаем, к чему ведут подобные трансферы в двадцать пять.

Миха пробовал доказать что-то в "Дженоа" (получилось спорно), сватался в киевское "Динамо", однако до сих пор находится на балансе "желтых канареек". Не сказать, что и здесь все успешно – например, серия травм в прошлом розыгрыше лишила словенца возможности поехать на ЧЕ-2024. Вот так и пропадают карьеры.

Бранко Илич

Период в "Олимпии": 2017 - 2019 гг.

Статистика: 60 матчей, 1 гол

Трофеи: Первая Лига (2017/18), Кубок Словении (2017/18)

Как и Шпорар, Илич начинал в старой версии "Олимпии", а после ее краха был вынужден отправиться в странствия. "Домжале", "Бетис", московский "Локомотив", поездка на Кипр, в Израиль, Сербию, Казахстан, Японию и Данию – центрбека изрядно побродило по миру.

Прославился благодаря выступлениям за национальную сборную, был участником ЧМ-2010 (хотя так и просидел весь турнир на скамейке запасных), имел честь носить капитанскую повязку и едва не поехал на Евро-2016. Кстати, с кем Словения столкнулась в стыках? Правильно, с Украиной.

В обеих встречах центрбек получил по 90 минут, с невыходом на континентальное первенство попрощался с командой и сосредоточился на клубных перипетиях. В 2017-ом в качестве живой легенды присоединился к люблинцам и продемонстрировал, что в 34 имеет достаточно пороха, чтобы повлиять на завоевание трофеев.

Тем не менее, не стал засиживаться и поставил точку в 2020-м в составе "Домжале".

2017➡️Na današnji dan pred 6 leti je Branko Ilić dosegel svoj prvi (in edini) zadetek za Olimpijo.



????M. Klanšek pic.twitter.com/iUyGVVQEOu — OptaŽabar (@Opta_Zabar) September 16, 2023

Тими Макс Элшник

Период в "Олимпии": 2020 - н.в.

Статистика: 158 матчей, 27 голов, 19 результативных передач

Трофеи: Первая Лига (2022/23), Кубок Словении (2020/21, 2022/23)

Тими Макс Элшник – относительно новое лицо в словенском футболе (и это в двадцать шесть). А все потому, что в юности центрхав отправился в Англию, где не закрепился ни в одном из коллективов – а в биографии присутствуют "Дерби Каунти", "Суиндон Таун", "Мэнсфилд Таун" и "Нортгемптон Таун".

В 2019-ом был фактически выброшен на улицу, остался без практики, и хорошо, что спасательный круг бросила "Олимпия". Полузащитник отработал сполна – доказал, что является незаурядным профессионалом, поразил жаждой побед и сейчас по праву наделен капитанской повязкой.

Если честно, то "Полесью" надо остерегаться Элшника – этот парень, от которого раньше все отвернулись, благодарен "драконам" за шанс, не собирается двигаться дальше (в целом это правильно, если нашел свою команду) и будет рвать жилы, чтобы достичь положительного результата.

Классно, что такой настрой не был проигнорирован сборной - достаточно знать то, что Тими принял участие в отборочном цикле ЧЕ-2024 и забил Португалии (2:0). Не забыли об универсале и тогда, когда дело дошло до самого турнира – Элшник появился против Дании, Сербии (отдал ассист) и Англии, а в плейоф 105 минут "отпахал" с братией Роберто Мартинеса. Возможно, Матяжу Кеку не мешало бы оставить игрока на серию пенальти – возможно бы тогда все сложилось гораздо лучше.