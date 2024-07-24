ЛК. Беседин, Макаренко и Пластун проиграли люксембуржцам, Пюник проиграл с удалением Вакуленко

Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первые матчи раунда разбиты на три игровых дня.

24.07.2024

"Струга" (Северная Македония) – "Пюник" (Армения) 2:1

Голы: Ибраими (пен.) 8, Спировски 73 - Вилела (пен.) 23

Удаление: Вакуленко 60 ("Пюник", прямая красная)

"Пюник" разочаровал в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, проиграв и вылетев от минского "Динамо".

И вот Лига конференций – и снова проблемы. На этот раз в противостоянии с северомакедонской "Стругой".

Не в последнюю очередь эти проблемы связаны с удалением украинца Сергея Вакуленко – на 60-й минуте он получил прямую красную карточку. К тому времени счет был 1:1, поэтому можно говорить, что украинец подвел своих партнеров, потому что в меньшинстве "Пюник" не удержал ничью. Очень неприятный момент.

Антон Братков участия в поединке не принимал.

"Рига" (Латвия) – "Шленск" (Польша) 1:0

Гол: Ньянг 7

Хорошая помощь от латвийцев Украине, спасибо. Польша – наш конкурент в Таблице коэффициентов; до сих пор представители этой страны провели на международной арене в этом сезоне три матча – и все три выиграли, нарастив отрыв в Таблице коэффициентов. И вот первая потеря.

"Шленск" ничего не смог противопоставить "Риге" на ее поле, но сохранил шансы на общий успех. Один мяч отставания перед домашним матчем – это ничего.

Украинец Егор Маценко провел матч на скамейке запасных за "Шленск".

23.07.2024

"Балкани" (Косово) - "Хамрун Спартанс" (Мальта) 0:0

В заявке мальтийской команды - девять представителей Бразилии. Однако латиноамериканский вектор автоматически не гарантирует успеха - результат дает труд, умение реализовывать свои моменты и тому подобное. У "Хамруна" с этим сегодня были проблемы. Однако и "Балкани" не блистал. Поэтому нулевая ничья, оставляющая интригу на ответный матч.

"Дифферданж" (Люксембург) – "Ордабасы" (Казахстан) 1:0

Гол: Жординью 37

"Ордабасы" вылетел из Лиги чемпионов – ну пускай, бывает. Но проигрывать в Лиге конференций представителю Люксембурга – это очень неприятно. В составе чемпиона Казахстана сегодня сыграло трое украинцев, но никому за такой матч нельзя поставить высокую оценку.

Хорошо для "Ордабасы", что еще есть шанс исправить ошибки через неделю.

Игорь Пластун провел на поле все игровое время, Евгений Макаренко провел все игровое время и получил желтую карточку, Артем Беседин провел на поле первый тайм.

"Виртус" (Сан-Марино) - "Флора" (Эстония) 0:0

"Флора" владела преимуществом, но не таким явным, чтобы сломать в целом организованную защиту соперника. Эстонцам придется продолжить это хлопотное дело уже дома. Главное - не пропустить контратаку.