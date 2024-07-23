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ЛК. Битва Мальты против Косово - без голов (обновляется)
Первые матчи второго квалификационного раунда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги конференций – это 98 команд, разделенных на 49 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.
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Первые матчи раунда разбиты на три игровых дня.
"Балкани" (Косово) - "Хамрун Спартанс" (Мальта) 0:0
В заявке мальтийской команды - девять представителей Бразилии. Однако латиноамериканский вектор автоматически не гарантирует успеха - результат дает труд, умение реализовывать свои моменты и тому подобное. У "Хамруна" с этим сегодня были проблемы. Однако и "Балкани" не блистал. Поэтому нулевая ничья, оставляющая интригу на ответный матч.
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