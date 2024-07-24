Кривбасс объявил, на каком стадионе будет играть в квалификации Лиги Европы

Прессслужба "Кривбасса" подтвердила ранее появившуюся информацию о месте проведения домашних матчей криворожцев в квалификации Лиги Европы.

Домашним стадионом подопечных Юрия Вернидуба на этой стадии станет "Футбольная арена Кошице" в одноименном словацком городе.

"Основным критерием при определении "домашнего" стадиона на эти раунды была логистика. Мы рассматривали арену в Кошице с самого начала, но она уже была задействована другим украинским клубом. После снятия этой команды с соревнований мы получили разрешение и теперь можем официально подтвердить, что "Кривбасс" сыграет матчи еврокубков в Словакии. Со стадионом на групповую стадию мы давно определились – это одна из арен Евро-2024, в городе Кельн, но сейчас об этом говорить еще рано. Впереди очень тяжелые матчи квалификации", – отметил вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин.