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Кривбасс объявил, на каком стадионе будет играть в квалификации Лиги Европы

Лига конференций

Инсайд подтвердился

Кривбасс объявил, на каком стадионе будет играть в квалификации Лиги Европы

Getty Images

Новина українською

Прессслужба "Кривбасса" подтвердила ранее появившуюся информацию о месте проведения домашних матчей криворожцев в квалификации Лиги Европы.

Домашним стадионом подопечных Юрия Вернидуба на этой стадии станет "Футбольная арена Кошице" в одноименном словацком городе.

"Основным критерием при определении "домашнего" стадиона на эти раунды была логистика. Мы рассматривали арену в Кошице с самого начала, но она уже была задействована другим украинским клубом. После снятия этой команды с соревнований мы получили разрешение и теперь можем официально подтвердить, что "Кривбасс" сыграет матчи еврокубков в Словакии. Со стадионом на групповую стадию мы давно определились – это одна из арен Евро-2024, в городе Кельн, но сейчас об этом говорить еще рано. Впереди очень тяжелые матчи квалификации", – отметил вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин.

Напомним, что первая игра "Кривбасса" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с чешской "Викторией" состоится 8 августа в Кошице. 15 августа состоится ответный матч на выезде.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
24.07.2024 в 16:11
Давай ребяты, вперёд на Кёльн! Раздавим эту чешскую плзень! Ох і спека ж сьогодні на дворі, хай Бог милує...
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Комментарии 3
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Вarcelinius
24.07.2024 в 16:11
Давай ребяты, вперёд на Кёльн! Раздавим эту чешскую плзень! Ох і спека ж сьогодні на дворі, хай Бог милує...
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.07.2024 в 15:53
Молодці, гратимуть там де підтримують хула.
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1
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Вarcelinius
24.07.2024 в 16:07
Вообще всё плохо с головушкой?
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