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Кривбасс объявил, на каком стадионе будет играть в квалификации Лиги Европы
Инсайд подтвердился
Getty Images
Прессслужба "Кривбасса" подтвердила
Домашним стадионом подопечных Юрия Вернидуба на этой стадии станет "Футбольная арена Кошице" в одноименном словацком городе.
"Основным критерием при определении "домашнего" стадиона на эти раунды была логистика. Мы рассматривали арену в Кошице с самого начала, но она уже была задействована другим украинским клубом. После снятия этой команды с соревнований мы получили разрешение и теперь можем официально подтвердить, что "Кривбасс" сыграет матчи еврокубков в Словакии. Со стадионом на групповую стадию мы давно определились – это одна из арен Евро-2024, в городе Кельн, но сейчас об этом говорить еще рано. Впереди очень тяжелые матчи квалификации", – отметил вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин.
Напомним, что первая игра "Кривбасса" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с чешской "Викторией" состоится 8 августа в Кошице. 15 августа состоится ответный матч на выезде.
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