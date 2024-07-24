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Ответный матч Полесья и Олимпии рассудит сербская бригада арбитров
Интересное решение УЕФА
фото из свободных источников
УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций между "Полесьем" и "Олимпией" (Любляна).
Все судьи представляют Сербию. Главным судьей будет Милош Миланович. Его ассистентами будут Милан Пашайлич и Слободан Павлович. Четвертый рефери – Деян Трифкович.
Напомним, что матч состоится 1 августа в 20:00 в польском городе Гливице. Первая игра пройдет завтра, 25 июля.
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Источник:УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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