Ответный матч Полесья и Олимпии рассудит сербская бригада арбитров

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций между "Полесьем" и "Олимпией" (Любляна).

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Все судьи представляют Сербию. Главным судьей будет Милош Миланович. Его ассистентами будут Милан Пашайлич и Слободан Павлович. Четвертый рефери – Деян Трифкович.

Напомним, что матч состоится 1 августа в 20:00 в польском городе Гливице. Первая игра пройдет завтра, 25 июля.