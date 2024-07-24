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Олимпия - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛК

Лига конференций

Олимпия - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.07.2024 ⋊ Квалификация ЛК на UA-Футбол

Олимпия - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛК

Полісся

Новина українською

Первый сезон в элитном украинском дивизионе и сразу получение путевки на евроарену. Это история житомирского "Полесья", которое в четверг сыграет в третьем по престижу европейском клубном турнире. Первым соперником "волков" выступит словенская "Олимпия".

Для молодого наставника в лице Имада Ашура и самого "Полесья" это будет большой вызов. Тем более, вся подготовка житомирян в это межсезонье была построена на контрольных спаррингах с украинскими командами.

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Матч второго раунда квалификации Лиги конференций "Олимпия" - "Полесье" состоится в четверг, 25-го июля 2024-го года, в 20:00. Встреча пройдет в словенской Любляне на арене "Стожице".

Трансляция первого еврокубкового поединка в истории житомирской команды будет доступна на ОТТ-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Трансляция матча Олимпия - Полесье
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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