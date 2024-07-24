Олимпия - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛК

Первый сезон в элитном украинском дивизионе и сразу получение путевки на евроарену. Это история житомирского "Полесья", которое в четверг сыграет в третьем по престижу европейском клубном турнире. Первым соперником "волков" выступит словенская "Олимпия".

Для молодого наставника в лице Имада Ашура и самого "Полесья" это будет большой вызов. Тем более, вся подготовка житомирян в это межсезонье была построена на контрольных спаррингах с украинскими командами.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч второго раунда квалификации Лиги конференций "Олимпия" - "Полесье" состоится в четверг, 25-го июля 2024-го года, в 20:00. Встреча пройдет в словенской Любляне на арене "Стожице".

Трансляция первого еврокубкового поединка в истории житомирской команды будет доступна на ОТТ-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Олимпия - Полесье Смотреть трансляцию