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Олимпия - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛК
Олимпия - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.07.2024 ⋊ Квалификация ЛК на UA-Футбол
Полісся
Первый сезон в элитном украинском дивизионе и сразу получение путевки на евроарену. Это история житомирского "Полесья", которое в четверг сыграет в третьем по престижу европейском клубном турнире. Первым соперником "волков" выступит словенская "Олимпия".
Для молодого наставника в лице Имада Ашура и самого "Полесья" это будет большой вызов. Тем более, вся подготовка житомирян в это межсезонье была построена на контрольных спаррингах с украинскими командами.
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Матч второго раунда квалификации Лиги конференций "Олимпия" - "Полесье" состоится в четверг, 25-го июля 2024-го года, в 20:00. Встреча пройдет в словенской Любляне на арене "Стожице".
Трансляция первого еврокубкового поединка в истории житомирской команды будет доступна на ОТТ-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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