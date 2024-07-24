UA-Футбол представляет соперника житомирского Полесья: Олимпия Любляна (Словения)

В прошлом сезоне "Полесье" последним заскочило в еврокубковый вагон. В заключительном туре Премьер-лиги полещуки одолели "Шахтер" (2:0) и благодаря параллельной осечке львовского "Руха" против "Динамо" (1:2) гарантировали пятую строчку турнирной таблицы. Таким образом проект Геннадия Буткевича попробует себя в Лиге конференций, а конкретно – со словенской "Олимпией".

Рассказываем подробнее, кто это такие и с чем их "едят".

Общая история

"Олимпия" возникла не так давно, – в марте 2005-го, – правда, сделала это на руинах бывшей "Олимпии", основанной еще в 1945 году. Прошлая версия "драконов" сформировала солидную репутацию на территории Югославии (в 1970-м дошла до финала союзного кубка, где уступила "Црвене Звезде" 2:3), а с наступлением независимости Словении превратилась в один из местных грандов. Еще бы, коллектив выиграл 9 медалей высшей пробы и был частым гостем в еврокубках.

К этим регалиям сегодняшние "зелено-белые" не имеют никакого значения, поскольку не воспринимаются правопреемниками (хотя сначала надеялись доказать обратное, даже нанесли на эмблему 1911 – год основания; весь гонор испарился, когда властные структуры напомнили о долге в 300 тысяч евро).

Да, в середине нулевых клуб загнулся из-за ухудшения показателей и потери спонсоров, однако оставил после себя значимость бренда, привлекательного для футболистов и новых инвесторов. Имидж и связи помогли оперативно преодолеть низшие дивизионы словенской пирамиды – промоушн в элиту состоялся в 2009-м.

На первых порах "Олимпия" отличалась нестабильностью – примечательно, что с 2009-го по 2014-й на тренерском мостике сменилось 9 специалистов. И здесь не стоит удивляться – "драконы" сразу позиционировали себя претендентом на высокие места и не церемонились с коучами в случае неудач. Добавим, что в течение определенного периода люблянцы дважды ограничились серебряной строчкой Первой лиги и столько же раз спасовали "Марибору" в битве за Суперкубок.

Положительные и, главное, более-менее стабильные сдвиги произошли в 2015-м, когда президентское кресло отошло Милану Мандаричу. Известный сербско-американский магнат – не последний человек в спорте, ранее владел "Сан-Хосе" Эртквейкс, "Шарлеруа", "Ниццей", имел долю в льежском "Стандарде". "Портсмут", "Лестер Сити", позже проданный семье Шривадданапрабха, "Шеффилд Уэнсдей" – неплохой послужной список.

Бизнесмен, за которым тянется шлейф различных финансовых сделок в Англии, находился на посту до 2021 года, и действительно добился заметных успехов – "Олимпия" взяла два чемпионства (2015/16, 2017/18) и три Кубка Словении (2017/18, 2018/19, 2020/21). В дальнейшем Мандарич сконцентрировался на сербской "Войводине", но и сейчас "драконы" имеют потенциал – в 2023-м оформили золотой дубль.

Следует сказать и о продвижении в ЕК – если "Полесью" лишь предстоит написать дебютные страницы, то люблянцы уже прошли определенный путь. Хорошо, что УЕФА придумал Лигу конференций – "Олимпия" имела трудности с квалификацией в ЛЧ и ЛЕ, и вот в прошлогодней кампании наконец пробилась в групповой этап, пусть и третьего по знаковости турнира.

Команда попыталась зацепиться за ЛЧ, – сенсационно выбила "Лудогорец", – а после того, как ничего не предложила "Галатасараю", отправилась в раунд плей-офф ЛЕ, навстречу "Карабаху". Там тоже ничего путного не получилось (все мы помним, как азербайджанцы славно погремели и едва не выбили леверкузенский "Байер"), так что "зелено-белые" опустились в ЛК.

Что там? В конкурентах – "Лилль", братиславский "Слован" и "Клаксвик". "Олимпия" четыре раза уступила и дважды взяла максимальное количество баллов – в борьбе с фарерцами (2:0) и на выезде в столице Словакии (2:1). Шести очков не хватило, чтобы шагать в 1/16-ю, но это уже хоть что-то, как-никак, ценный опыт.

Современное состояние

А) Тренер. В июне "зелено-белые" пригласили 48-летнего Виктора Санчеса дель Амо. Бывший нападающий является воспитанником "Реала" и провел за королевский клуб 80 поединков (что на самом деле немало, учитывая как сложно в Мадриде обеспечить место под солнцем). Получил три трофея, среди которых ЛЧ-1997/98.

В 1999-м присоединился к "Депортиво" Ла-Коруньи, где по завершении дебютного сезона выиграл культовое чемпионство – вместе с Хосе Флоресом и Роем Макаем. Стал легендой "бело-голубых", в 2006-м попрощался с командой, последние шаги сделал в "Эльче".

С 2010-го по 2014-й ассистировал в "Хетафе", "Севилье" и "Олимпиакосе", к самостоятельной работе приступил в неравнодушном "Депортиво", который в 2016-м спас от понижения в Сегунду. В дальнейшем трудился у руля "Олимпиакоса" (был быстро выставлен за порог, что присуще правлению Эвангелоса Маринакиса), "Бетиса", "Малаги" и "Картахены", до недавнего времени выполнял роль советника молодежных сборных Испании.

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Судя по продемонстрированным результатам, Виктор давненько переживает не лучшие времена – согласитесь, при другом раскладе он был бы нужен прежде всего на родине и не уезжал в неизвестность, предлагаемую "Олимпией". Надо сказать, что непосредственно в Любляне в Санчесе видят прогрессивного менеджера, способного организовать систему и развить молодежный сектор.

На бумаге все звучит очень хорошо – в интервью дель Амо отметил, что поскольку вырос в "Реале", то может "передать победный менталитет игрокам" и видит "Олимпию" лучше структурированную и со стилем". Удастся ли это? Хороший вопрос, и ответ будет получен вскоре.

Б) Команда. Если разобраться, то дель Амо есть где развернуться. Люблянцы отличаются скромностью на трансферном рынке (самое дорогое приобретение, – Блессинг Элеке, – обошлось в 800 тысяч евро), однако все равно смогли собрать боевитый состав. Выделим некоторых футболистов для наглядности: в воротах – Матевж Видовшек (24 года), впереди талантливый Марсель Ратник (19-летний центрбек провел больше всего игрового времени в розыгрыше 2023/24 – 4 380 минут) и его коллега по амплуа Ахмет Мухамедбегович. На правом фланге обороны похвалим Жорже Силву – фулбек мониторит весь фланг и любит участвовать в атаке (8 ассистов); с другой стороны – еще один португалец, Давид Суахеле.

Аргентинец Агустин Доффо отрабатывает в опорной зоне, выше – капитан и участник Евро-2024 Тими Элшник; центрхав сыграл на континентальном форуме 4 встречи и отдал результативный пас против Сербии (словом, его точно нельзя упускать из виду – выступая в середине поля, Элшник к тому же зафиксировал за "Олимпию" 10+6).

Недавно свободным агентом стал атакующий полузащитник Иван Просавец, вместе с вингерами – Раулем Флоручем и Неманьей Мотикой он гарантировал 36 голевых действий. Виктор Санчес должен придумать, как компенсировать уход плеймейкера, да и вообще "Олимпия" еще зимой потеряла в мощности, когда отправила очередного португальца, центрфорварда Руя Педру в турецкий "Хатайспор".

Поэтому на "острие" чувствуется тревожность – Адмир Бристич на правах аренды перешел в "Полесье" (по иронии судьбы через несколько дней житомиряне узнали о своем сопернике в Лиге конференций), а Педро Лукас и Мустафа Нукич на двоих хоть и "набили" цифры, аналогичные с Педру, однако это все равно не решение проблемы. "Олимпия" исповедует тактическую схему 4-2-3-1, дель Амо – 3-5-2, и в любом случае коллективу необходимо усиление в нападении. Хотелось бы, чтобы это помогло украинцам.

Итог

Любой соперник для "Полесья" – большое испытание. Как и "Олимпия", украинцы получили нового руководителя и в процессе строительства, правда, Амад Ашур еще и не обладает богатым опытом. "Волкам" придется прыгнуть выше головы, доказать, что они имеют право спорить на международной арене. Посмотрим, что из этого получится.