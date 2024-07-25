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Украинская бригада арбитров будет работать на матче ЛК Гоу Эхед Иглс - Бранн

Лига конференций

Главным будет Денис Шурман

Украинская бригада арбитров будет работать на матче ЛК Гоу Эхед Иглс - Бранн

Фото: scdnipro1.com.ua

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Украинская бригада арбитров будет работать на первом поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций-2024/2025 "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - "Бранн" (Норвегия).

Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему помогут Виктор Нижник и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Дмитрий Кубряк.

Напомним, что поединок состоится 25 июля.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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