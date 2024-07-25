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Украинская бригада арбитров будет работать на матче ЛК Гоу Эхед Иглс - Бранн
Главным будет Денис Шурман
Фото: scdnipro1.com.ua
Украинская бригада арбитров будет работать на первом поединке второго квалификационного раунда
Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему помогут Виктор Нижник и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Дмитрий Кубряк.
Напомним, что поединок состоится 25 июля.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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